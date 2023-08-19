Hande Erçel ile Hakan Sabancı evleniyor mu?

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Oyuncu, Hacı ile Nazlı Sabancı’nın çocuk sahibi olması hakkında “Sağlıklı olsun” dedi. Erçel, “Evlilik düşünüyor musunuz?” sorusuna ise “Her şey gayet iyi” demekle yetindi.(Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

BEBEKLER İLK FOTOĞRAF

Nazlı-Hacı Sabancı çifti, geçen salı dünyaya gelen kızları Arzu Alara ile ilk kez hastane çıkışı görüntülendi.

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2021 yılında Hacı Sabancı’yla evlenen Nazlı Sabancı, ilk bebeklerini geçtiğimiz salı günü dünyaya getirdi. Amerikan Hastanesi’nde doğum yapan Nazlı Sabancı önceki gün taburcu oldu. Çift, Arzu Alara adını verdikleri minik bebekleriyle hastaneden ayrılırken görüntülendi.

BODRUM ÇOK PAHALI

Onur Büyüktopçu önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Oyuncu, yaz tatili için Bodrum’u tercih ettiğini söyledi ve ekledi: “Dört gün kalabildim, çok pahalıydı. Dışarıda hiç yemek yemedim, evde kendim yaptım.”

Büyüktopçu, televizyondan sunuculuk ya da oyunculuk teklifi gelmemesinden yakındı: “O kadar güzel işler yapıp güzel reytingler kazandırdım ama teklif gelmiyor. Galiba uyumlu olmamak gerekiyor. Fırça fırlatan, oyuncu döven kişiler ekranda. Ama benim gibi uyumlu ve yaptığı işlerle kendini kanıtlamış bir isim ekranda yer bulamıyor.”(Sayit DURMAZ)

KAVUŞTUK

Bir süredir Los Angeles’ta yaşayan Gökhan Özen, Türkiye’ye döndü. Şarkıcı, hemen kızlarıyla buluştu.

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Selen Sevigen ile evliliğinden olan kızlarıyla fotoğraf çektiren Özen, bu anları da sosyal medya hesabından “Kavuştuk” notuyla paylaştı. Şarkıcının hayranlarından “Çok şükür” yorumları geldi.

KİLOMLA BARIŞTIM

Fulya Zenginer, son dönemdeki iş yorgunluğunu atmak için ailesiyle birlikte Antalya’ya gitti.

Zenginer, sosyal medya hesabından oğlu Milan’la tatilden pozlarını paylaşarak altına şu notu yazdı: “Hayatımda bu seneki kadar fazla kilomla barışık olduğum zaman olmamıştı. Öyle rahatım ki geçmişte kafama taktığım zamanlar boşaymış. Yine de eve döndüğümde diyete başlıyorum.”

ŞUAN EVLİLİK YOK

Bahar Şahin önceki akşam Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Şahin “Yeni bir proje için toplantıdaydık. Yakında ekranlarda olacağım” dedi.

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Oyuncu, geçtiğimiz hafta İspanyol sevgilisi Joan Garrido ile fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp aşkını ilan etmesi hakkında şunları söyledi: “Şu an iyi giden bir ilişkimiz var. Romantik bir tatil geçirdim. O bana İspanyolca öğretiyor, ben de ona Türkçe... İspanyol basını evlilik hazırlığı yaptığımızı yazdı ama öyle bir şey yok. Birbirimizi seviyoruz. Evlilik yok şu an.” (Sayit DURMAZ)