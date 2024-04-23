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Hande Demir ile sevgilisi Hasan Tufan'ın olaylı gecesi

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#Hande Demir#Hasan Tufan#Kavga
Hande Demir ile sevgilisi Hasan Tufanın olaylı gecesi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 09:15

Sosyetenin tanınmış ismi Hande Demir ile emlakçı sevgilisi Hasan Tufan’ın, Bebek’teki bir restoranda diğer müşterilerle kavga ettiği öne sürüldü.

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Olay önceki gece saat 23.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre; sevgilisi ve arkadaşlarıyla yemek yiyen Hande Demir, başka bir masadaki kadınlarla tartıştı. Tartışmaya Hasan Tufan da dahil oldu.

Hande Demir ile sevgilisi Hasan Tufanın olaylı gecesi


Masadaki kadınlardan birinin abisi Hasan Tufan’a yumruk attı, Tufan da adamın kafasına şişeyle vurdu. İhbar üzerine mekâna gelen polis, kavgaya karışanları karakola götürüp ifadelerini aldı. Taraflar birbirinden şikâyetçi olmadı. 

Hande Demir ile sevgilisi Hasan Tufanın olaylı gecesi

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#Hande Demir#Hasan Tufan#Kavga

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