Hande Demir ile sevgilisi Hasan Tufan'ın olaylı gecesi

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Sosyetenin tanınmış ismi Hande Demir ile emlakçı sevgilisi Hasan Tufan’ın, Bebek’teki bir restoranda diğer müşterilerle kavga ettiği öne sürüldü.
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Olay önceki gece saat 23.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre; sevgilisi ve arkadaşlarıyla yemek yiyen Hande Demir, başka bir masadaki kadınlarla tartıştı. Tartışmaya Hasan Tufan da dahil oldu.
Masadaki kadınlardan birinin abisi Hasan Tufan’a yumruk attı, Tufan da adamın kafasına şişeyle vurdu. İhbar üzerine mekâna gelen polis, kavgaya karışanları karakola götürüp ifadelerini aldı. Taraflar birbirinden şikâyetçi olmadı.