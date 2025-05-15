Hande Ataizi'den yıllar sonra gelen 'Ruhsar' itirafı!

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1998-2001 yılları arasında Kanal D’de ekrana gelen, başrolleri Hande Ataizi ve Cem Davran’ın paylaştığı “Ruhsar” dizisi yayınlandığı dönem büyük ilgi görmüştü. Bir hayalet olan ‘Ruhsar’ karakterine hayat veren Hande Ataizi, Candaş Tolga Işık’ın “Fenomen” adlı programında diziyle ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı. Ataizi, Ruhsar rolü için ilk başta müzik dünyasının ‘Minik Serçe’si Sezen Aksu’nun düşünüldüğünü açıkladı: “Ruhsar için Sezen Aksu düşünülüyordu. Hatta ‘Sezen Aksu çok güzel, muhteşem olur. Ama onunla ne kadar devam edebilirsiniz? Bırakmak isteyebilir 1 yıl sonra’ diyerek manipüle etmişliğim var.”
ŞİMDİ ÇEKİLMESİ ZOR
Programda Hande Ataizi’ne “Ruhsar dizisi bugünün Türkiye’sinde çekilebilir miydi?” sorusu da yöneltildi. Ünlü oyuncu, soru karşısında şöyle konuştu: “Çok zor. Her anlamda çekilemezdi. Belki çekilebilirdi ama artık herkes o kadar korku içinde ki, ‘Aman yanlış yapmayalım’, ‘Aman yanlış şeyler söylemeyelim’ diyorlar. Birilerini incitmekten de korkuyorlar, sadece kendi fikirlerini söylemekten değil. O anlamda yaratıcılık da olmuyor. Özgür olunca insan üretebiliyor. Artık maalesef böyle pırıltılı işler zor yakalanıyor. Çok emek vereceksin, gönül vereceksin, motivasyonunu kaybetmeyeceksin.” Ünlü oyuncu, “Peki Ruhsar yeniden çekiliyor deseler, aynı cesaretle ben de varım der misiniz?” sorusunu da “Ben hep cesaretli oldum” diye yanıtladı.
AŞK ZAMANLA AZALIYOR
Hande Ataizi programda aşk hakkında da konuştu. Ünlü oyuncu, aşkın zaman içinde azaldığını ve dönüştüğünü söyledi: “Aşk, yaşadıkça azalan bir şey bence. Yani başka bir şeye dönüşüyor. ‘Sosyal partner’ diyebilirsin, ‘hayat arkadaşı’ diyebilirsin. O da
kıymetli bir bölüm. İşte o kıymetli bölüm adına bazen insanlar öbür taraftan fedakârlık yapabiliyor.”