Hande Ataizi'den yağmur önlemi

Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 08:00

Hande Ataizi, yağmurlu havada Nişantaşı’nda dolaşırken görüntülendi. Şemsiye kullanmak yerine yağmur şapkası takmayı tercih eden oyuncu semt turunda telefonunu elinden düşürmedi.

NİŞANTAŞI TURU

En son Kanal D’de yayınlanan “Taş Kağıt Makas” dizisinde canlandırdığı ‘Savcı Süreyya’ rolüyle seyirci karşısına çıkan Hande Ataizi, yeni bir projede yer almasa da zaman zaman Nişantaşı’nda çekilmiş fotoğraflarıyla gündeme geliyor. Ünlü oyuncu önceki gün de aynı adreste objektife takıldı.

STİLİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Tek başına dolaşırken görüntülenen Hande Ataizi, fotoğraflarını çeken muhabirlere selam verdi, ancak telefon görüşmesi yaptığından soruları yanıtlayamadı.

Giyim stili ve saçları ıslanmasın diye taktığı yağmur şapkasıyla dikkat çeken oyuncu, hızlı adımlarla uzaklaştı.

Hande Ataiziden yağmur önlemi

 

BAKMADAN GEÇME!