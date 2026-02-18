×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Hande Ataizi'den Beren Saat yorumu

Güncelleme Tarihi:

#Hande Ataizi#Beren Saat#Capitali Zoo
Hande Ataiziden Beren Saat yorumu
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 07:47

“CapitaliZoo” şarkısıyla müzik kariyerinin startını veren Beren Saat, Hande Ataizi’den olumlu not alamadı. Ünlü oyuncu, çalışmayı “profesyonel” bulmadığını söyledi.

Haberin Devamı

BEĞENMEDİM, BANA UYMADI

Hande Ataizi önceki gün Nişantaşı’nda annesi Nermin Çelen’le görüntülendi. Ünlü oyuncuya meslektaşı Beren Saat’in “CapitaliZoo” şarkısını ve klibini nasıl bulduğu soruldu. Ataizi, “Dinledim ve gördüm. Ben beğenmedim, bana uymadı. Daha profesyonel olabilirdi, biraz amatör olmuş” dedi.

Hande Ataiziden Beren Saat yorumu

BELKİ AMAÇ FARKLIDIR

Hande Ataizi, Beren Saat’in şarkısını “gereksiz” bulduğunu söyledi: “Gerek yoktu bence böyle bir şeye. Çok şahane bir şey olmadığı sürece yapmaya gerek yok. Konuşulacak bir şey olması lazım. Gerçi bu da konuşuldu. Belki amaç farklıdır.”

Hande Ataiziden Beren Saat yorumu



Haberle ilgili daha fazlası:
#Hande Ataizi#Beren Saat#Capitali Zoo

BAKMADAN GEÇME!