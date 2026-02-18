Hande Ataizi'den Beren Saat yorumu

Haberin Devamı

BEĞENMEDİM, BANA UYMADI



Hande Ataizi önceki gün Nişantaşı’nda annesi Nermin Çelen’le görüntülendi. Ünlü oyuncuya meslektaşı Beren Saat’in “CapitaliZoo” şarkısını ve klibini nasıl bulduğu soruldu. Ataizi, “Dinledim ve gördüm. Ben beğenmedim, bana uymadı. Daha profesyonel olabilirdi, biraz amatör olmuş” dedi.

BELKİ AMAÇ FARKLIDIR



Hande Ataizi, Beren Saat’in şarkısını “gereksiz” bulduğunu söyledi: “Gerek yoktu bence böyle bir şeye. Çok şahane bir şey olmadığı sürece yapmaya gerek yok. Konuşulacak bir şey olması lazım. Gerçi bu da konuşuldu. Belki amaç farklıdır.”