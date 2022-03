Hande Ataizi, Özlem Yıldız, Özgü Kaya, Gözde Seda Altuner... Kadınlardan mesaj var!

Haberin Devamı

Hande Ataizi: Haklarımızı koruma ve kutlama zamanı

İşte “Camdaki Kız” dizisinin Cana’sı Hande Ataizi’nin mesajı: “Toplumdaki yerimizi belirleme gücüne sahip olduğumuza biz kadınlar, önce kendimiz inandık. Yıllarca kapalı olan kafesler bir bir açılınca haklarımızı elimize aldık ve bunu kendi zekamız ve inancımızla başardık. Şimdi biliyoruz ki zorluklar olmadan elde edilen hiçbir şey yeterince kıymetli değildir. İşte 8 Mart üstüne çizgi çektiğimiz mağduriyetlerin, bedel ödeyerek elde ettiğimiz haklarımızı koruma ve kutlama zamanıdır. Bütün kadınların 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun.”

Gözde Seda Altuner: Bu coğrafya ilham verici kadın hikayeleriyle dolu

Sadakatsiz dizisindeki ‘Gönül Güçlü’ karakteri ile izleyicinin gönlünde taht kuran oyuncu Gözde Seda Altuner, şunları söyledi: “Ülkemizin ve toplumumuzun tarihinde her alanda kadınlarımızın izi, imzası var. Yalnızca bize değil, bütün dünyaya ilham verecek kadın hikayeleriyle dolu bir coğrafyada yaşıyoruz. Nüfusumuzun yarısını kadınlar oluşturuyor. Kadınların toplumsal alanda, bilimde, sanatta, siyasette ve iş dünyasında eşit ve adil koşullarda yer almadığı bir senaryoda Türkiye bir eli bağlı güreşen birinden farksız. Kadınların yaşamın her alanında özgürleştiği; toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde dayanışmayla güçlendiği bir geleceği birlikte inşa edeceğimize inanıyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.”

Şükran Ovalı: Temennim eşit bir düzende yaşamak





Yargı dizisinin ‘Savcı Derya’sı Şükran Ovalı, “Öncelikle tüm kadınlar için temennim; herhangi bir ayrımcılığa uğramadan hem iş hem sosyal hayatlarında eşit bir düzende yaşayabilmeleri. Cinsiyetçi ayrımlara ve engellere kulak asmadan, yılmadan çalışan, emek veren, sorgulamaktan, üretmekten vazgeçmeyen tüm kadınların gününü kutlarım” diye konuştu.

Özgü Kaya: El ele parlayalım





Üç Kız Kardeş dizisinin ‘Türkan’ı Özgü Kaya’nın mesajı şöyle: “Hikayemiz kadınların hayatta karşılaştığı güçlüklerin üstesinden birbirine tutunarak gelmeye çalışan üç kardeşin, sevgiyle olgunlaşma hikayesi. Türkan ise birçok kadının yaşamış olduğu fiziksel ve psikolojik şiddete karşı; tek dayanağı olan kalbindeki iyilikle direnmeye çalışan bir kadın. Umuyorum ki; toplumsal kurallarla bastırılan, cinsiyet eşitsizliğine maruz kalan biz kadınlar el ele, birlikte parlarız.”

Özlem Yıldız: Kadın dokunduğu her şeyi güzelleştirir





Konuştukça programının sunucusu Özlem Yıldız, “Bugün her yükü omuzlarında taşıyan, dokunduğu her şeyi güzelleştiren kadınların günü. İster kırsal kesimde, ister büyük şehirlerde yaşıyor olsunlar, eğitim alan, mesleği olan, parasını kazanan kadın güçlü kadındır. Yalnızca bir gün değil, her gün kadınların değerinin bilindiği, kadına karşı şiddetin son bulduğu bir gelecek dileğiyle.”

Zeyno Eracar: Başımız dik yola devam!





Yargı dizisinin usta oyuncusu Zeyno Eracar da şunları söyledi: “Duygularını özgürce yaşayabilen, kendi olabilen emekçi kadınlar günümüz kutlu, huzurlu olsun. Eğitimli, güçlü, çalışkan, şefkatli ve adil kadınların yetiştirdiği yeni nesil, dünyamızı enfes bir hale getirecek. Canım anneler, güzel anneler; şefkatle dokunduğumuz evlatlarımıza neyi nasıl öğrettiğimiz çok önemli. Çocuklar en çok görerek öğreniyor, o zaman; başımız dik, yola devam!”

Almila Ada: Her birey bir annenin elinde büyüyor





Üç Kız Kardeş’in ‘Dönüş’ü Almila Ada, şöyle konuştu: “Kadının toplumsal yaşamdaki önemi sonsuz, çünkü her birey bir annenin elinde büyüyor. Ülkemizde kadın cinayetlerinin bitmesini, katillerin hak ettiği cezaları almasını, şüpheli ölümlerin çözülmesini diliyorum. Çalışan, üreten tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönülden kutlarım.”

Melisa Berberoğlu: Kadın-erkek ayrımı yanlış





Üç Kız Kardeş’te Derya karakterini canlandıran Melisa Berberoğlu, “Bir toplumda sahip olduğumuz yerin öneminin kadın-erkek olarak ayrım yapılarak belirlenemeyeceğini düşünüyorum. Toplum için birey olarak var olmamız gerekiyor” dedi.

Pınar Çağlar Gençtürk: Kadınlar vardır var olacaktır





Yargı’nın Aylin’i Pınar Çağlar Gençtürk, şöyle dedi: “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. 1800’lü yıllarda işçi kadınların başlattığı direniş günümüzde de farklı alanlarda devam ediyor. Sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel yaşamda var olmaya çalışan kadın mücadelesi görüyoruz hâlâ. Belirlenen kalıplar, biçilen roller her daim kadının karşısında. Kadınların güldüğü, kadın olduğu için utanmak zorunda hissetmediği, eşitsizliğe maruz bırakılmadığı, öldürülmediği, haklarının verildiği bir dünya temennisiyle. Kadınlar vardır, var olacaktır.”

Başak Gümülcinelioğlu: Bu konuya dikkat çekmek bile kırıcı





Yargı dizisinde ‘Hakime Hanım Neva’ karakterine hayat veren Başak Gümülcinelioğlu’nun mesajı şu şekilde: “Yıl 2022. Ben hâlâ kadınların toplumsal yaşamdaki yerini, özellikle konuşuyor ve bu konuya dikkat çekmek zorunda hissediyor oluşumuza dair kırgınım aslında. Türk kadınının 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk sayesinde birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkını edinmesiyle başlayan bu aydınlanma sürecini hatırlayıp attığımız tüm adımları bu ışıkta ilerletmemiz gerektiğine inanıyorum. Umuyorum daha aydınlık, daha umutlu yarınlar bizimdir.”

Nazlı Senem Ünal: Birlikte huzurlu yaşayacağımız günler gelsin





Üç Kız Kardeş’in Mine’si Nazlı Senem Ünal, şunları söyledi: “Çalışan, eğiten, büyüten, var oluşuyla fark yaratan tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun. Farkındalığımızı, fark etme mücadelesi vermeden birlikte mutlu, huzurlu yaşayacağımız günlerin en kısa zamanda gelmesi tüm dileğim. Bunun için de bana düşen görev her ne ise her zaman yapmaya hazırım.”