Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi ile tatilde... Estetik izleri gitti

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Sevgilisi ve oğlu yüzerken oturmayı tercih eden Hande Ataizi, bir süre sonra muhabirlerin plajdan ayrıldığını düşünerek denize girdi.

İskeledeki tatilcilere “Gazeteciler orada mı?” diye soran oyuncu, “Evet” yanıtını alınca denizden hızla çıkıp uzaklaştı.

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Hande Ataizi geçen ay ABD’de 2 milyon TL’lik yüz gerdirme işlemi yaptırdığı haberleriyle gündeme gelmişti. Ameliyat sonrası Bodrum tatilinde görüntülenen oyuncu, yüzündeki şişliklerle dikkat çekmişti. Bu kez o şişliklerin kaybolduğu görüldü.

Plaja annesinden önce, Dinç Aydoğdu ’yla birlikte gelen Leon, denize gireceği sırada muhabirlere “Atlıyorum, çeker misiniz?” diye seslendi.

Önce havaya zıplayan, ardından dans ederek suya atlayan Leon plajdaki tatilcileri güldürdü.