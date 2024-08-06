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Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi ile tatilde... Estetik izleri gitti

Güncelleme Tarihi:

#Hande Ataizi#Dinç Aydoğdu#Leon
Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi ile tatilde... Estetik izleri gitti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 08:28

Bodrum tatiline devam eden Hande Ataizi, önceki gün oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Türkbükü’ndeki bir plajda görüntülendi.

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Sevgilisi ve oğlu yüzerken oturmayı tercih eden Hande Ataizi, bir süre sonra muhabirlerin plajdan ayrıldığını düşünerek denize girdi.

Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi ile tatilde... Estetik izleri gitti

İskeledeki tatilcilere “Gazeteciler orada mı?” diye soran oyuncu, “Evet” yanıtını alınca denizden hızla çıkıp uzaklaştı.

Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi ile tatilde... Estetik izleri gitti


Hande Ataizi geçen ay ABD’de 2 milyon TL’lik yüz gerdirme işlemi yaptırdığı haberleriyle gündeme gelmişti. Ameliyat sonrası Bodrum tatilinde görüntülenen oyuncu, yüzündeki şişliklerle dikkat çekmişti. Bu kez o şişliklerin kaybolduğu görüldü.

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Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi ile tatilde... Estetik izleri gitti


Atlıyorum çekin

Plaja annesinden önce, Dinç Aydoğdu’yla birlikte gelen Leon, denize gireceği sırada muhabirlere “Atlıyorum, çeker misiniz?” diye seslendi.

Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi ile tatilde... Estetik izleri gitti

Önce havaya zıplayan, ardından dans ederek suya atlayan Leon plajdaki tatilcileri güldürdü.

Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi ile tatilde... Estetik izleri gitti

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#Hande Ataizi#Dinç Aydoğdu#Leon

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