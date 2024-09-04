Hande Ataizi: Göz kapağımı yaptırdım olay oldu

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SAĞLIĞIM YERİNE GELDİ

Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Amerika ve Bodrum tatilinden sonra Nişantaşı’nda görüntülendi.

Ünlü oyuncu, “Döndük şehrimize. Tatil güzel geçti. Sağlığım yerine geldi” dedi. Ataizi, Amerika tatilinde 2 milyon TL değerinde yüz gerdirme ameliyat olduğu iddialarını da yalanladı.

HERKES YAPTIRIYOR

Oyuncu sadece göz kapağından ufak bir operasyon geçirdiğini söyledi: “Göz kapağımı yaptırdım olay oldu. Herkes yaptırıyor. Yok kaburga kemiğimi aldırdım diye bir şey çıktı. Çıkan her şey uydurma. Sağlıklı besleniyorum. İçki içmiyorum ve sporumu yapıyorum.”

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