Hande Ataizi: Göz kapağımı yaptırdım olay oldu

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SAĞLIĞIM YERİNE GELDİ
Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Amerika ve Bodrum tatilinden sonra Nişantaşı’nda görüntülendi.
Ünlü oyuncu, “Döndük şehrimize. Tatil güzel geçti. Sağlığım yerine geldi” dedi. Ataizi, Amerika tatilinde 2 milyon TL değerinde yüz gerdirme ameliyat olduğu iddialarını da yalanladı.
HERKES YAPTIRIYOR
Oyuncu sadece göz kapağından ufak bir operasyon geçirdiğini söyledi: “Göz kapağımı yaptırdım olay oldu. Herkes yaptırıyor. Yok kaburga kemiğimi aldırdım diye bir şey çıktı. Çıkan her şey uydurma. Sağlıklı besleniyorum. İçki içmiyorum ve sporumu yapıyorum.”