Hande Ataizi bir gün süren evliliğini anlattı: İnat uğruna evlendim

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HANDE Ataizi, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programına konuk oldu. Oyuncu, 2004 yılında Fethi Pekin’le yaptığı ve sadece 1 gün süren evliliği hakkında 20 yıl sonra konuştu.

Ataizi, “1 günde evlilik sözleşmesi yapıp mı ayrıldınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Evet ama evlilik sözleşmesiyle alakası yoktu. Onu annem önermişti zaten. O evlilik olayı inada binmişti. Karşı taraf evliliği istemiyordu. ‘Yaptım’ demek için o evliliği yerine getirdim. Normal şartlarda benim mutlu olabileceğim bir ilişki değildi. Bir gün olması kayıp olmadı, belki bir güne kayıp olmuştur.”

Oyuncu, yok olmak istediği bir dönem yaşadığını da açıkladı:

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“Yukarıdan koç olarak bir hayat şansı tanındı ve hamile olduğumu öğrendim. Hiçbir şeyin tat vermediği ve her şeyin boş geldiği bir dönemdi. Derken hediyem geldi.”



GENELEV PENCERESİNDEN KAÇMADIM Kİ



HANDE Ataizi, Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Cevap olarak tuvalet penceresi dememen şartıyla şu soruyu soruyorum, imkanın olsa hangi hatıranı silersin?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Bir kere tuvalet penceresini hiç silmem, niye sileyim ki? Sanki genelevin penceresinden kaçtık! Çekilmek istememişim paparazzilere, pencereden çıkmayı tercih etmişim. Benim için yüz karası bir şey değil. Hiçbir şeyi silmek istemezdim. Bir günlük evliliği de silmezdim, enteresan bir kere. Sıkıcı değilim.”