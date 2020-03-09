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Hayat
Haber Giriş: 09.03.2020 - 14:39,Son Güncelleme:/

Han ne demek? Han isminin anlamı?

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Han ne demek? Han isminin anlamı?
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Han isminin anlamı, çocuklarına bu isimleri koymak isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Kağan anlamını taşıyan Han ismi, Osmanlı Devleti'nden bu yana hatta eski Türk topluluklarında da kullanılmıştır. Peki, Han isminin anlamı nedir? Han ne demek?

Han isminin anlamı, bu ismi çocuklarına koymak isteyen kişilerin gündeminde yer alıyor. Kaan", "Kağan"dan meydana gelmiştir. Hakan(Hagan) sözcüğünün kısaltılmış şeklidir. İmparator, padişah, hükümdar anlamlarında kullanılmıştır. Kendinden önce veya sonra gelerek birçok oluşturma isim meydana getirmiştir.

Eski Türklerde kağana bağlı veya kendi başına buyruk, ikinci derecede bir devlet başkanı anlamını taşımaktadır.

Aynı zamanda Osmanlı Padişahlarının adlarının sonuna getirilen san demektir.

Yolcuların misafir olduğu bina. Kervansaray. Otel. Ticaret ehlinin sakin olduğu yer anlamını da taşımaktadır.

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