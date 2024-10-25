Neslihan Atagül'den 'Hamilelikte 20. hafta' paylaşımı

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Hamileliğinin ilk 20 haftasını geride bırakan oyuncu, bu süreçte çekilen fotoğraflarını “20 hafta içinde” notuyla Instagram’da yayınladı. Atagül, o karelerin arasına eşi Kadir Doğulu’yla beraber ultrason fotoğraflarıyla verdiği pozu da ekledi.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

'Mutluyuz'

Yeni bir aşka yelken açan Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç önceki akşam Kafa Dergisi’nin lansmanında görüntülendi.

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Subaşı, ilişkisiyle ilgili sorulara “Her şey çok güzel gidiyor, mutluyuz” yanıtını verdi. (Sayit DURMAZ)

Çekerken çok güldük

“Baba Beni Güldürsene” filmi için önceki gün Levent’teki The Tamtam’da basın toplantısı yapıldı.

Merve Sevi, “Kaybettiğimiz değerleri çocuklar üzerinden anlatan kıymetli bir film” dedi. Ahmet Kürşat Öçalan, “Hem eşiyle hem de kızıyla arasını düzeltmeye çalışan bir babayı oynadım. Güzel film oldu” diye konuştu.

Aylin Akpınar da “Biz çekerken çok güldük, izleyenlerin de güleceğini düşünüyorum” dedi. Yılın en komik babası olma çabasındaki Murat’ın hikâyesini anlatan film, 8 Kasım’da vizyona girecek. (Deniz BOY)

1 Kasım’da vizyonda

Başrollerini Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak’ın üstlendiği “0000 Kilometre” filmi için geri sayım başladı.

Beyza Alkoç’un “Sıfır Kilometre” kitabından uyarlanan, yönetmen koltuğunda Deniz Enyüksek’in oturduğu “0000 Kilometre” için önceki gün basın toplantısı düzenlendi. Çok keyifli bir çekim süreci geçirdiklerini belirten ekip, filmin seyirciyle buluşacağı günü heyecanla beklediklerini söyledi. Geçen yılın en fazla gişe yapan filmleri arasında yer alan “3391 Kilometre”nin devamı niteliğindeki yapım, 1 Kasım’da vizyona girecek.