Selen Görgüzel: Hamdi’yi düzenli olarak aldattım

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Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Selen Görgüzel “Hamdi Alkan’ı aldattınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Evet ama gözle. Yakışıklı çocuk geçtiğinde bütününe bakarım. Hamdi’yi düzenli olarak aldattım. Hamdi’ye de hep bakıyordum. Güzel kadına, eve, arabaya ve çiçeğe bakarım. Eski eşim yönetmen olduğu ve oyuncu seçtiği için güzel kadın ya da erkek gördüğümde oyuncu olması için tanıştırıyordum.”

LİBİDOM YÜKSEK DEĞİL

Şarkıcı, “Cinsel hayatınızda başarısız mısınız?” sorusuna ise “Benim libidom yüksek değildir ve sapyoseksüel biriyim. Cinsel hayat düşkünlüğüm yok, aklıma gelmiyor. Benim eril enerjim yüksektir. İlişkilerde baskın biriyim” cevabını verdi.