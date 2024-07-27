Haluk Levent'ten sert tepki: Kötülüğün vücut bulmuş hali

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Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile birçok kez İsrail’in ateşi altında olan Gazze’ye yardım eli uzatan Levent, Twitter hesabında Amerika’ya seslendi:

“Müslüman-Hristiyan fark etmeden tüm az gelişmiş ülkelerin halklarının son 70 yıllık tarihi, Amerika’ya öfkeyle geçmiştir. ABD’nin hiç suçu olmayan bir konuda bile suç direkt ABD’ye bırakılacak komplo teorileri ile kapatılırdı. ABD bu algıyı silmek için çok çaba sarf etti. Hollywood filmlerine insan hakları ve kahramanlık destanları yazdırarak milyar dolar harcadılar. Ama şimdi? Şimdi bu 18 saniyelik video, 70 yıllık algının çok daha fazlasını üretecek tüm dünyada. Kötülüğün vücut bulmuş halini ayakta alkışlayan Amerika. Mazlumları, 35 bin bebeği gözünü kırpmadan öldüren bir insanlık düşmanını ayakta alkışlayan Amerika. Çok değil 15-20 yıl sonra Netanyahu’nun tutuklanması için koşturacak olan Amerika. Ve uzun vadede sonunu bu görüntüler getirecek ABD’nin. Lanet olsun sana temsilciler meclisi!”

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