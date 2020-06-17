Haluk Levent kimdir nereli evli mi?

Haluk Levent, 26 Kasım 1968’de Adana’nın Yüreğir ilçesinde doğdu. İlkokulu, Sabancı İlk Öğretim Okulu’nda okudu. Adana Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. Sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi, Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde kısa zamanlar öğrencilik yaptı.

1992 yılında İstanbul’a geldi, 1993 yılının Temmuz’unda ‘’Yollarda’’ adlı ilk albümünü oluşturdu.

Çeyrek asırlık sanat yaşamına on beş albüm, binlerce konser, iki kitap, yüzlerce ödül, yardım konserleri, iki tane rekor konser (on iki saatlik), onlarca çevre davası sığdırdı.

Seçim zamanı Twitter’dan “Parti Kur Oy Verelim” mesajları üzerine “Ben siyasete girmem ama sosyal yardımlaşma partisi kurarım” dedi.

Bir şakayla başlayan Ahbap hareketi binlerce gönüllünün katılımıyla Ahbap Platformu olarak faaliyete geçti ve 31 Temmuz 2017’de Ahbap Derneği resmi olarak kuruldu.

Ahbap Platformu; şu an 64 şehir, 60 üniversite temsilciliği 14 üniversite kulübünde, binlerce Ahbap gönüllüsü ile çalışmalarını sürdürüyor.

Tek başına yaptığı Çevre harekatlarını, çocuklara yardım kampanyalarını, medikal ürün desteği ve daha birçok yardımı, şimdi binlerce Ahbap gönüllüsüyle birlikte, Genel Başkanlığını yapmış olduğu Ahbap Platformunda yapmaya devam ediyor.

Şu anda da konserlerine ve yeni albüm çalışmalarına devam ediyor. Haluk Levent 2004 yılında evlendiği Neslin Yonarlar ile 2017 yılında boşanmıştı.