Haluk Levent hastaneye kaldırıldı... Sevenlerini korkuttu

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AHBAP Derneği Başkanı ve rock müziğinin önemli temsilcilerinden Haluk Levent önceki akşam Antalyalı hayranlarıyla buluştu. Antalya Açıkhava Sahnesi’nde konser veren sanatçı performansı sonrası fenalaştı. Gece saatlerinde göğüs ağrısı ve nefes darlığı

yaşayan Levent hastaneye kaldırıldı. Ünlü isim tedavisinin ardından öğle saatlerinde taburcu oldu.

SERUM TEDAVİSİ UYGULANDI

Sanatçının sağlık durumu hakkında konuşan Op. Dr. Fahri İslim, tetkikler sonucunda ciddi bir bulguya rastlanmadığını söyledi. İslim, “Gece saatlerinden itibaren istirahat etti, serum tedavisi uygulandı. Şu an da herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor. Sağlıkla sıhhatle taburcu olarak, işinin başına döndü” diye konuştu.