Haluk Levent hastaneden çıktı, sözünü tuttu

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TABURCU OLUP ETKİNLİĞE KOŞTU

Haluk Levent geçen pazartesi göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırılmış, anjiyo yapılan sanatçının ‘kan akışında yavaşlama olduğu’ tespit edilmişti. Levent salı günü taburcu oldu.



Sanatçı, hastaneden çıkar çıkmaz soluğu 1905 Galatasaray Kültür Sanat Derneği’nin Yeni Gazino’daki etkinliğinde aldı. Müzayede yöneten Levent, futbolcuların formalarını açık artırmayla satışa çıkardı.

STRES YÜZÜNDEN

Sağlık durumu için “Strese bağlı yavaş akım diyorlar, kalbe sıkıntı yaratıyor. Strese bağlı böyle problemler olabiliyor” diyen Haluk Levent, buna rağmen verdiği sözü tutmak istediğini söyledi:



“Ben Beşiktaşlıyım ama kardeş takıma söz verdim, forma satışı için geldim. Hastaneden çıktım, buraya geldim. Dostlarıma

1 ay öncesinden söz vermiştim.”

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