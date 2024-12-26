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Haluk Levent hastaneden çıktı, sözünü tuttu

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#Haluk Levent#1905 Galatasaray Kültür Sanat Derneği#Müzayede
Haluk Levent hastaneden çıktı, sözünü tuttu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 07:00

Göğüs ağrısı şikâyetiyle hastaneye kaldırılan Haluk Levent, taburcu olur olmaz söz verdiği etkinliğe katılıp müzayede yönetti.

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TABURCU OLUP ETKİNLİĞE KOŞTU

Haluk Levent geçen pazartesi göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırılmış, anjiyo yapılan sanatçının ‘kan akışında yavaşlama olduğu’ tespit edilmişti. Levent salı günü taburcu oldu.

Sanatçı, hastaneden çıkar çıkmaz soluğu 1905 Galatasaray Kültür Sanat Derneği’nin Yeni Gazino’daki etkinliğinde aldı. Müzayede yöneten Levent, futbolcuların formalarını açık artırmayla satışa çıkardı.

STRES YÜZÜNDEN

Sağlık durumu için “Strese bağlı yavaş akım diyorlar, kalbe sıkıntı yaratıyor. Strese bağlı böyle problemler olabiliyor” diyen Haluk Levent, buna rağmen verdiği sözü tutmak istediğini söyledi:

 “Ben Beşiktaşlıyım ama kardeş takıma söz verdim, forma satışı için geldim. Hastaneden çıktım, buraya geldim. Dostlarıma
1 ay öncesinden söz vermiştim.”

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Haluk Levent hastaneden çıktı, sözünü tuttu

Haluk Levent katıldığı etkinlikte Galatasaraylı futbolcuların formalarını açık artırmaya çıkardı.

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#Haluk Levent#1905 Galatasaray Kültür Sanat Derneği#Müzayede

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