Haluk Bilginer hayranını uyardı: Baban hariç kimsenin elini öpme

Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 08:03

Usta oyuncu Haluk Bilginer, sokakta karşılaştığı hayranının elini öpmek istemesi üzerine ona öğüt verdi: “Baban hariç kimsenin elini öpme.”

HAYRANLARINI GERİ ÇEVİRMEDİ

Son dönemde başrolünü üstlendiği “Yan Yana” adlı sinema filmiyle adından söz ettiren Haluk Bilginer önceki gün Nişantaşı’nı hareketlendirdi. Sanatçıyı gören birçok kişi yanına gidip tanıştı. Usta oyuncu da hiçbirini geri çevirmedi, kimisiyle ayaküstü sohbet etti, kimisiyle de fotoğraf çektirdi.

BABAM RAHMETLİ OLDU

Bir hayranı, kısa süre sohbet ettiği Haluk Bilginer’in elini öpmek istedi. Elini geri çekmeye çalışan Bilginer, ona “Baban hariç kimsenin elini öpme” diye öğüt verdi. Hayranı “Babam rahmetli oldu” deyince de Bilginer “Yattığı yer incitmesin” diyerek uzaklaştı.

Yönetmenin elini öpmüştü

Haluk Bilginer, “Yan Yana” filminin geçtiğimiz günlerde düzenlenen galasında salondaki coşkulu alkışlar karşısında duygulanmış ve yönetmen Mert Baykal’ı elini öperek tebrik etmişti.

