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Halsey kimdir, nereli, sevgilisi kim? Şarkıcı Halsey’nin Türkçe paylaşımı gündem oldu!

#Halsey#Halsey Bebeği#Halsey Sevgilisi
Halsey kimdir, nereli, sevgilisi kim Şarkıcı Halsey’nin Türkçe paylaşımı gündem oldu

Ünlü şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın ile beraberliğinden geçtiğimiz aylarda bir bebek dünyaya getirmişti. Hamileliği ve doğumdan sonraki geçirdiği dönem boyunca da samimi paylaşımlarda bulunan Halsey, takipçileri tarafından en çok merak edilen isimlerden biri. En son sosyal medyasında bebeği ile ilgili Türkçe paylaşımda bulunan Halsey, yeniden gündemde yer aldı. Halsey kimdir, nereli, sevgilisi kim? İşte Halsey, bebeği ve sevgilisi ile ilgili merak edilenler…

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Uzun zamandır ilişki yaşadığı Türk sevgilisi Alev Aydın’dan bir bebek sahibi olan Halsey, daha önce doğum sonrası paylaşımı ile samimi itiraflarda bulunmuştu. Halsey, sevgilisi Alev Aydın’ın bebekleriyle ilgili paylaşımına Türkçe “ Nazar değmesin” yorumu yapması takipçiler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Halsey kimdir, nereli, sevgilisi kim Şarkıcı Halsey’nin Türkçe paylaşımı gündem oldu

HALSEY, BEBEĞİ VE SEVGİLİSİ İLE YENİ YAŞINI KUTLADI

Yıllardır hayalini kurduğu, ama daha önce yaşadığı düşükler nedeniyle bir türlü kavuşamadığı bebeğini sonunda kucağına alan Halsey, geçtiğimiz günlerde yeni yaşına girdi. 29 Eylül'de 27'nci yaşını kutlayan Halsey bir yandan genişleyen ailesiyle yeni yaşını kutlarken bir yandan da Ender adını verdiği bebeğini büyütüyor.

HALSEY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey, 29 Eylül 1994 yılında New Jersey'de Ashley Frangipane adıyla doğmuş ve yetişmiştir. Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenlidir.

Halsey, bir süre önce "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor" mesajını sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.

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Ashley Nicolette Frangipane Amerikalı şarkıcı, dansçı ve söz yazarı. Sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü yer olan eyaletinde ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanır. Şarkı yazmaya 17 yaşında başlamıştır. 2014'te Astralwerks adlı müzik şirketi ile bir anlaşma imzalayıp ilk EP'si olan Room 93'ü çıkardı.

Halsey gerçek adı altında YouTube'da cover şarkılar yayınlayarak kariyerine başladı. 2012 yılında, Taylor Swift ve One Direction üyesi Harry Styles ile Swift'in ilişkisi hakkında "Haylor Song" adlı I Knew You Were Trouble şarkısının bir parodisini kaydetti ve bunu Tumblr hesabında paylaştı. 2014 yılında Halsey "Ghost" isimli bir şarkı kaydetti ve onu SoundCloud'da yayınladı. Şarkı Halsey'e dikkat çekti ve o Astrawelker plak ile etiket imzaladı. Sonradan "Room 93" başlıklı ilk EP'sini 27 Ekim 2014'te yayınladı.

Yine 2014'te açılış sanatçısı olarak The Kooks ile tura çıktı. 2015 yılında, Halsey, Twitter'da festivalde en çok konuşulan sanatçı oldu.

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Mart ve Nisan 2015'te Young Rising Sons ile tura çıktı, ayrıca Imagine Dragons tarafından Smoke + Mirrors Tour sırasında desteklendi.

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