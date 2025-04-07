Halk pazarında ünlü var!

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Bir döneme damga vuran dizilerde rol alan Açelya Akkoyun, şimdilerde kameralardan uzak bir hayat sürüyor.

Sosyal medya hesabından sevenleriyle iletişim kuran oyuncu, özel hayatına dair merak edilenleri yaptığı paylaşımlarla gözler önüne seriyor.

En son halk pazarına giden oyuncu yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaştı. Akkoyun fotoğrafların altına şu notu düştü; ' Pazar alışverişi benim için hayatın neşesidir. Üretenin, ürününü sahiplenmiş bir insanın elinden; sevgiyle alışveriş yapabilme dürtüsü… Daha sonra bu sevgiyle gelen ürünlerin, kendi ellerimizle hazırladığımız yemeklere ve sevdiklerimizle paylaştığımız sofralara dönüşmesi, yaşamın en temel alışkanlıklarından biri olur.

Bu yolculuk yalnızca midenin değil, ruhun da doyduğu; paylaşılan anların kalpleri ısıttığı, insan olmanın en saf ve gerçek ifadesidir. Hayat, belki de bu basit alışkanlıklarla birlikte var olmanın ve sevginin en derin anlamında gizlidir.'

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Emrah çocuklarıyla tatilde çıktı

Uzun aradan sonra sahnelere geri dönen Emrah, kızı Eleysa ve oğlu Elyesa ile birlikte tatile çıktı. Ünlü şarkıcı kızıyla el ele yürüdükleri anları Instagram sayfasına “Aşk bu aşk” notuyla yükledi. Emrah oğluyla bisiklet sürdüğü anları da “Adam gibi adam, canım oğlum” notuyla takipçileriyle paylaştı.

Romantik kutlama

Oyuncu Ezgi Şenler’in nişanlısı, futbolcu menajeri Ömer Gürgen önceki gün 31’inci yaşını kutladı. Çocukken tanışan ve yıllar sonra bir araya gelerek aşk yaşamaya başlayan ikili, kutlamada çektirdikleri romantik kareleri sosyal medyada yayınladı. Şenler, paylaşımına “Canımın en içi. İyi ki doğdun güzel kalplim” notunu düştü.

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2025 model Mert

Serenay Sarıkaya’yla ‘reklam aşkı’ yaşadığı iddiasının ardından “Bir süre uzak kalacağım” diyerek ortalardan kaybolan Mert Demir, uzun aradan sonra konser verdi. Önceki akşam Berlin’de sahneye çıkan şarkıcı, yenilediği imajıyla dikkat çekti. Saçlarını kestirip bıyık bırakan ve kilo aldığı görülen Demir’in fotoğraflarına sosyal medyada yorum yağdı.

Ağaç dikin iyi geliyor

Aslı Orcanlar, kızı Lâl ile birlikte fidan dikti. O anları sosyal medya hesabının hikâye bölümünde paylaşan oyuncu, “Ağaç dikin iyi geliyor” sözleriyle takipçilerine seslendi.

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Hep böyle göz göze

Aşkları birlikte rol aldıkları dizinin setinde başlayan Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı ilişkilerinin birinci yıldönümünü kutladı. Sevgilisiyle romantik bir karesini sosyal medya hesabına yükleyen Hayal Köseoğlu, “1’inci senemiz kutlu olsun yakışıklım. Hep böyle el ele, göz göze, diz dize” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Hararetli sohbet

Konyaspor’dan ayrılan ve henüz başka bir takımla anlaşma imzalamayan futbolcu Gökhan Töre, önceki gün Etiler’deki bir kafede kahvaltı yaparken görüntülendi. Arkadaşıyla hararetli bir şekilde sohbet ederken objektife takılan Töre, birkaç saat mekânda oturduktan sonra oradan ayrıldı. (Behlül AYDIN)

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