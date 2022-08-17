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Halk pazarında alışveriş

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#Tuğba Coşkun#Şeyda Coşkun#Hülya Avşar
Halk pazarında alışveriş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 08:34

Yazın bitmesine sayılı günler kaldı... Tatil beldelerini mesken tutan ünlüler şehre dönmek için gün sayıyor... İşte tatilin son günlerinde objektiflere takılanlar!

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PAZAR ALIŞVERİŞİ

Bodrum’da tatil yapan Şeyda Coşkun ve Tuğba Coşkun kardeşler önceki gün Yalıkavak’taki halk pazarında görüntülendi. Tezgahları gezen ve organik ürünleri tercih eden ikili bol bol meyve aldı. (Kamil SÜMER)

DİLİNDEN DÜŞMÜYOR

Yeni şarkısı “Yapma Aşkım”a çektiği kliple konuşulan Hülya Avşar, Ayvalık’ta tatil yapıyor.

Halk pazarında alışveriş

Ünlü sanatçı önceki gün tekneyle açılıp denizin tadını çıkardı. Yeni şarkısını dilinden düşürmeyen Avşar teknede de “Yapma Aşkım”ı söylerken çektiği videoyu Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

BALKON POZU

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu Bodrum’da tatil yapıyor.

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Halk pazarında alışveriş

Tatil karelerini sık sık sosyal medyada paylaşan Talu önceki gün de kaldığı otelin balkonunda verdiği bikinili pozu Instagram hesabına yükledi. Talu’nun bu karesi takipçilerinden kısa sürede büyük beğeni aldı.

'BADEMCİ'LER YOLDA

Oyuncu Salih Bademci, geçtiğimiz gün tiyatro oyunu öncesinde doğum gününü kutlamıştı.

Halk pazarında alışveriş

Bademci önceki günse işlerine ara vererek ailesiyle tatile çıktı. Oyuncu, eşi İmer Özgün ve kızı İklim’le fotoğrafını şu notla sosyal medya hesabından paylaştı: “Bademci’ler yolda.”

 

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#Tuğba Coşkun#Şeyda Coşkun#Hülya Avşar

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