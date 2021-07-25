Halil Mutlu kimdir, kaç yaşında, neden halteri bıraktı? Halil Mutlu’nun hayatı ve son hali

Olimpiyat oyunları tarihinde toplam 91 madalya (39 altın, 25 gümüş, 27 bronz) elde eden Türk sporcular içinde üçer altın madalya kazanan halterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu, en fazla birincilik kürsüsüne çıkan sporcular olarak tarihe geçti. Tokyo Olimpiyatları’nın başlamasıyla, eski gururlarımızdan Halil Mutlu da yeniden gündeme gelen isimlerden biri oldu. Peki, Halil Mutlu kimdir, boyu kaç? İşte eski milli halterci Halil Mutlu’nun merak edilen hayatı, başarıları ve son hali…

HALİL MUTLU KİMDİR, BOYU KAÇ? HALİL MUTLU BAŞARILARI VE HAYATI

14 Temmuz 1973, Kırcaali), Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Bulgaristan göçmeni Türk haltercidir. 3 kez Olimpiyat Şampiyonu, 5 kez Dünya Şampiyonu, 10 kez Avrupa Şampiyonu olmuş, 52 kg, 54 kg ve 56 kg'da 20'den fazla dünya rekoru kırmıştır. Üst üste kırdığı rekorlar nedeniyle kendisine Dinamo lakabı takılmıştır.

3. kez üst üste Olimpiyat Şampiyonu olarak halter tarihinde bu unvana erişen 4. sporcu oldu. 1,50 boyundaki Halil Mutlu kendisine Naim Süleymanoğlu'nu örnek almıştır. Haltere antrenörü İbrahim Elmalı'nın desteği ile 10 yaşında başladı. Bulgaristan’da gördüğü baskılardan dolayı spora iki yıl ara vermek zorunda kaldı.

Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta'da üç kez üst üste zirvede yer alarak hem Türk hem de dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Mutlu, ilk şampiyonluğunu 19 yaşında İngiltere'de düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda koparma, silkme ve toplamda altın madalya kazanarak yaşadı. 31 Ekim 2008 günü aktif spor hayatına son verdiğini açıklamıştır.

Halil Mutlu evli, Tuna ve Arda isimli iki çocuğu var.

HALİL MUTLU HALTERİ NEDEN BIRAKTI?

Halil Mutlu, 2005 yılındaki doping haberlerinden sonra istemediği bir şekilde sporu bıraktığını şu sözlerle anlattı: "Antrenmanlara başladım. Ancak maalesef 2008 yılında seçimden sonra bu yönetim tarzı ve halteri bilmeyen kişilerin geleceğe yön verdiği bir sistemde ben olmayacağım dediğim gün aslında sporu bırakmıştım. Daha sonra toparlayamadım, böyle istemediğimiz bir şekilde sporu bırakmış oldum. Ben sporu bırakmadım beni yönetenler bana bu sporu bıraktırdı. Bu şekilde sporu bıraktığım için de binlerce kez pişmanım. Belki de olimpiyata nasıl gidemediysem, sporu bırakmam da hüsranla bitti."

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