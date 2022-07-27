Halil Ergün'den yıllar sonra gelen itiraf: Türkan'a hep hayrandım

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24-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Gemlik Film Festivali, önceki gün Türkan Şoray ve Halil Ergün’ü bir araya getirdi. Merhum sanatçı Eşref Kolçak anısına yapılan festivalde sohbet eden iki usta oyuncu, eski günleri yâd etti. Gençliğinden beri Türkan Şoray hayranı olduğunu söyleyen Halil Ergün, ‘Sultan’la ilk tanışmasını şöyle anlattı:

“İznik’te kerpiçten yapılmış tek katlı bir sinemada insanlar film seyretmeye gidiyordu. Orada seyirci olarak sinemayla tanıştım. Bir gün çarşıda yürüyorum. Çınara çakılmış tahta bir reklam panosu var; yeni bir film gelmiş… ‘Köyde Bir Kız Sevdim’ diye. Hiç tanımadığımız bir genç kız; işte o Türkan Şoray’dı.”

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TIRNAKLARIYLA VAR OLDULAR



Usta oyuncu, Türkan Şoray’a bu anısını yıllar önce anlattığını da ifade ederek, “Ona kur yaptım, ben seninle ilk orada tanıştım diye. Sonra da Türkan Şoray oldu zaten, her zaman heyecanla takip ettim onu” dedi.

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Türkan Şoray ve Fatma Girik’in Türk sinemasındaki yerinin ayrı olduğunu da söyleyen Ergün, “Onlar bizim topraklarımızın iz bırakmış, ileride anılacak unsurlarının başında gelen isimler. Onlar halkın mahallesinden yürüyerek geldiler Yeşilçam’a. Fatma Girik, Türkan Şoray, tırnaklarıyla var oldular ve hâlâ varlar. Onlarla gurur duyuyorum” diye konuştu. Sanatçının büyük bir hayranı olduğunun altını çizen Ergün, “Heyecanlanıyorum hâlâ Türkan’la konuştuğum zaman, şu anda onu anlatırken de” diyerek, heyecanını gizleyemedi.