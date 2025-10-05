×
Halil Ergün evinin kapılarını açtı! 4 katlı Boğaz manzaralı villa...

Güncelleme Tarihi:

Halil Ergün evinin kapılarını açtı 4 katlı Boğaz manzaralı villa...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2025 14:29

Kanal D’nin sevilen programı Evrim Akın ile Ev Gezmesi, bu hafta izleyicileri zamanda nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Türk sinemasının efsane ismi, Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün’ün dört katlı, boğaz manzaralı ve sanat kokan evi ilk kez ekrana geldi.

Tam bir resim tutkunu olan usta oyuncunun evi, adeta bir sanat galerisi gibi.

Salonun duvarlarını onlarca tablo süslüyor. Klasik tarzda döşenen salonda eskitme mobilyalar, zarif büfeler, vitrinler ve krem tonlarında köşe koltuklar dikkat çekiyor.

Halil Ergün evinin kapılarını açtı 4 katlı Boğaz manzaralı villa...

Sanatın yanı sıra nostaljiye de büyük önem veren Ergün, evin birçok köşesini aile hatıralarına ayırmış.

Duvardaki eski fotoğraflar ve aile büyüklerine ait kareler, sıcak bir ev atmosferi yaratıyor.

Halil Ergün evinin kapılarını açtı 4 katlı Boğaz manzaralı villa...

Fransa’dan gelen özel vitrin, geçmişin zarafetini bugüne taşıyor.

Boğaz’a karşı dört katlı villasında İstanbul manzarasının keyfini süren Halil Ergün, bahçesiyle de bizzat ilgileniyor.

Halil Ergün evinin kapılarını açtı 4 katlı Boğaz manzaralı villa...

Çiçeklerini kendi elleriyle eken sanatçı, “Doğayla baş başa kalmak bana huzur veriyor,” diyor.

Evin bir katı ise tamamen tablolarına ayrılmış. Duvarlarda yer kalmayınca bazı eserlerini yerde özenle muhafaza eden usta oyuncu, sanata olan tutkusunu her detayda hissettiriyor.

Halil Ergün evinin kapılarını açtı 4 katlı Boğaz manzaralı villa...

Antika ve tarih dolu salon

Evrim Akın, ünlü oyuncu, sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Suat Güzey’in evine konuk oldu.

Güzey’in salonu, tam bir nostalji durağı. Eskitme eşyalar, antika parçalar ve duvarları süsleyen değerli tablolar göze çarpıyor. Klasik mobilyalarla döşenen salonda en dikkat çekici detay ise yıllanmış saatler oldu.

Halil Ergün evinin kapılarını açtı 4 katlı Boğaz manzaralı villa...

Çalışma odası ve seslendirme köşesi

Evin bir diğer odasında da geçmişin izlerini taşıyan eşyalar bulunuyor. Bu oda, Güzey’in hem çalışma alanı hem de kayıt stüdyosu olarak kullanılıyor.

Halil Ergün evinin kapılarını açtı 4 katlı Boğaz manzaralı villa...

Ünlü sanatçı, burada seslendirme kayıtlarını gerçekleştiriyor.

Halil Ergün evinin kapılarını açtı 4 katlı Boğaz manzaralı villa...

Klasik yatak odası

Evin yatak odasında da klasik mobilyaların hakimiyeti dikkat çekiyor. Koyu kahve tonlarının hâkim olduğu oda, geniş ve ferah yapısıyla öne çıkıyor.

Halil Ergün evinin kapılarını açtı 4 katlı Boğaz manzaralı villa...

Sade ve kullanışlı mutfak

Oldukça sade tasarlanan mutfakta dolaplar yine kahve tonlarında. Ortada dört kişilik bir yemek masası ve geniş mutfakta ekstra bir koltuk yer alıyor.

Halil Ergün evinin kapılarını açtı 4 katlı Boğaz manzaralı villa...

Usta sanatçı Suat Güzey, site ortamını sevmediğini ve 25 yıldır aynı apartmanda oturduğunu söyledi.

Halil Ergün evinin kapılarını açtı 4 katlı Boğaz manzaralı villa...

Ailesiyle birlikte burada yaşıyor... Ünlü türkücünün mütevazı evi!

“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” türkülere kattığı kendine özgü yorumuyla tanınan ve “Çılgın Türkücü” lakabıyla bilinen Aydın Aydın’ın evine konuk oldu.

Kapıda meşhur “Şıp Şıp” türküsü eşliğinde Evrim Akın’ı karşılayan Aydın Aydın, giyim tarzıyla da dikkat çekti.

Halil Ergün evinin kapılarını açtı 4 katlı Boğaz manzaralı villa...

Şık ve neşeli bir salon

Beyaz ve lacivert tonların hâkim olduğu salonda keyifli bir sohbet başladı. Lacivert chester koltuk takımı, beyaz ünite ve şık bir yemek masasıyla tamamlanan salon; duvarlardaki dekoratif ayna, aile fotoğrafları ve piyanoyla sıcak bir ev havası veriyor.

Halil Ergün evinin kapılarını açtı 4 katlı Boğaz manzaralı villa...

Kahkahalarla dolu sohbet

Aydın Aydın, hayvanlara yazdığı şarkılardan bahsederken “Hayvanlarla düet yaptım.” sözleriyle herkesi güldürdü. Çıkardığı değişik sesler programa ayrı bir renk kattı.

Halil Ergün evinin kapılarını açtı 4 katlı Boğaz manzaralı villa...

Gardıroptan rengarenk ceketler

Türkücü, yatak odasının kapısını da Evrim Akın için araladı. Düzenli ve ferah odasında, gardıroptan çıkan rengarenk ceketler adeta minik bir defile havası estirdi.

Halil Ergün evinin kapılarını açtı 4 katlı Boğaz manzaralı villa...

Halil Ergün evinin kapılarını açtı 4 katlı Boğaz manzaralı villa...

Sade ve şık bir mutfak

Evin mutfağı ise krem ve kahve tonlarının kullanıldığı sade ve şık bir tasarıma sahip. Düzenli ve temiz görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Halil Ergün evinin kapılarını açtı 4 katlı Boğaz manzaralı villa...

 

 


 

 

