Halil Ergün evinin kapılarını açtı! 4 katlı Boğaz manzaralı villa...

Haberin Devamı

Tam bir resim tutkunu olan usta oyuncunun evi, adeta bir sanat galerisi gibi.

Salonun duvarlarını onlarca tablo süslüyor. Klasik tarzda döşenen salonda eskitme mobilyalar, zarif büfeler, vitrinler ve krem tonlarında köşe koltuklar dikkat çekiyor.

Sanatın yanı sıra nostaljiye de büyük önem veren Ergün, evin birçok köşesini aile hatıralarına ayırmış.

Duvardaki eski fotoğraflar ve aile büyüklerine ait kareler, sıcak bir ev atmosferi yaratıyor.

Fransa’dan gelen özel vitrin, geçmişin zarafetini bugüne taşıyor.

Haberin Devamı

Boğaz’a karşı dört katlı villasında İstanbul manzarasının keyfini süren Halil Ergün, bahçesiyle de bizzat ilgileniyor.

Çiçeklerini kendi elleriyle eken sanatçı, “Doğayla baş başa kalmak bana huzur veriyor,” diyor.

Evin bir katı ise tamamen tablolarına ayrılmış. Duvarlarda yer kalmayınca bazı eserlerini yerde özenle muhafaza eden usta oyuncu, sanata olan tutkusunu her detayda hissettiriyor.

Antika ve tarih dolu salon

Evrim Akın, ünlü oyuncu, sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Suat Güzey’in evine konuk oldu.

Güzey’in salonu, tam bir nostalji durağı. Eskitme eşyalar, antika parçalar ve duvarları süsleyen değerli tablolar göze çarpıyor. Klasik mobilyalarla döşenen salonda en dikkat çekici detay ise yıllanmış saatler oldu.

Çalışma odası ve seslendirme köşesi

Haberin Devamı

Evin bir diğer odasında da geçmişin izlerini taşıyan eşyalar bulunuyor. Bu oda, Güzey’in hem çalışma alanı hem de kayıt stüdyosu olarak kullanılıyor.

Ünlü sanatçı, burada seslendirme kayıtlarını gerçekleştiriyor.

Klasik yatak odası

Evin yatak odasında da klasik mobilyaların hakimiyeti dikkat çekiyor. Koyu kahve tonlarının hâkim olduğu oda, geniş ve ferah yapısıyla öne çıkıyor.

Sade ve kullanışlı mutfak

Oldukça sade tasarlanan mutfakta dolaplar yine kahve tonlarında. Ortada dört kişilik bir yemek masası ve geniş mutfakta ekstra bir koltuk yer alıyor.

Haberin Devamı

Usta sanatçı Suat Güzey, site ortamını sevmediğini ve 25 yıldır aynı apartmanda oturduğunu söyledi.

Ailesiyle birlikte burada yaşıyor... Ünlü türkücünün mütevazı evi!

“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” türkülere kattığı kendine özgü yorumuyla tanınan ve “Çılgın Türkücü” lakabıyla bilinen Aydın Aydın’ın evine konuk oldu.

Kapıda meşhur “Şıp Şıp” türküsü eşliğinde Evrim Akın’ı karşılayan Aydın Aydın, giyim tarzıyla da dikkat çekti.

Şık ve neşeli bir salon

Beyaz ve lacivert tonların hâkim olduğu salonda keyifli bir sohbet başladı. Lacivert chester koltuk takımı, beyaz ünite ve şık bir yemek masasıyla tamamlanan salon; duvarlardaki dekoratif ayna, aile fotoğrafları ve piyanoyla sıcak bir ev havası veriyor.

Haberin Devamı

Kahkahalarla dolu sohbet

Aydın Aydın, hayvanlara yazdığı şarkılardan bahsederken “Hayvanlarla düet yaptım.” sözleriyle herkesi güldürdü. Çıkardığı değişik sesler programa ayrı bir renk kattı.

Gardıroptan rengarenk ceketler

Türkücü, yatak odasının kapısını da Evrim Akın için araladı. Düzenli ve ferah odasında, gardıroptan çıkan rengarenk ceketler adeta minik bir defile havası estirdi.

Sade ve şık bir mutfak

Evin mutfağı ise krem ve kahve tonlarının kullanıldığı sade ve şık bir tasarıma sahip. Düzenli ve temiz görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Haberin Devamı



