Halil Ata Bıçakçı kimdir, nereli, kaç yaşında? Kişisel Gelişim Uzmanı Halil Ata Bıçakçı hakkında bilgiler

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Kişisel Gelişim Uzmanı, eğitmen ve yazar olan Halil Ata Bıçakçı 2 Haziran 1975 tarihinde Kadirli’de dünyaya gelmiştir. İlköğretim ve lise eğitimini Kadirli’de tamamlayan yazar, 1999 yılında Selçuk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Çocukluğundan itibaren, insanın iç dünyasına dair duyduğu merak ve sahip olduğu koşulsuz sevgi, onun kişisel gelişim dünyasına adım atmasına sebep olmuştur. 2003 yılında ilgi düzeyinde başladığı bu yolculuğa, 2009 yılından itibaren profesyonel olarak devam etmektedir. Kendini bilmek, kendini bulmak ve kendi olmak isteyen herkese, ışığını fark ettirmek için yola çıkan Bıçakçı, bu amaç doğrultusunda bir çok alanda uzmanlık sağlamıştır.

Neuro- Linguistic Programlama, Yaşam Koçluğu, Kuantum Düşünce Tekniği ve Trans Meditation alanlarında uzman eğitmen olan yazar, verdiği eğitimler ile bu alanda yetiştirdiği yüzlerce uzmanın kariyerinde etkin rol oynamaktadır. Aynı zamanda bu alanlara ilişkin uygun tekniklerle yaptığı seanslar ile danışmanlık hizmeti vermektedir.

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Evli ve iki çocuk babası olan yazar, hizmetlerine 2011 yılında kurduğu Orjin Akademi bünyesinde devam etmektedir. Adıyla da kişiyi orjinine davet eden bu kurum, sıcak bir aile olarak her geçen gün sevgiyle büyümektedir. Halil Ata Bıçakçı’nın yetiştirdiği öğrenciler ile yurt içi ve yurt dışında çok sayıda şube ve temsilcilikleri bulunan kurumda, alanında uzman farklı eğitmenler de hizmet vermektedir. Eğitimlerin ve seminerlerin yanı sıra, Halil Ata Bıçakçı öncülüğünde, Orjin Ailesi olarak çok sayıda kampa da ev sahipliği yapılmıştır.

Doğanın güzelliği ile de buluşulan bu kamplarda, yüzlerce katılımcı kısa sürede derin farkındalıklar yaşamışlardır. Katıldığı televizyon programları, görsel ve yazılı medya ile büyük kitlelere ulaşan Bıçakçı, ismiyle açtığı YouTube kanalı ve diğer sosyal medya hesapları ile çok sayıda takipçisine katkıda bulunmaktadır.

Çeşitli üniversite ve eğitim kurumlarında verdiği seminerlere ve eğitimlere pandemi nedeniyle online olarak devam etmektedir. Koçluğun Kitabı, Hipnozun Kitabı ve Sihir adlı eserleriyle okuyucularının bilincinde ve bilinçaltında taht kurmuş olan yazar, okuyucusuyla buluşturacağı yeni eserleri için de çalışmalarına heyecanla devam etmektedir.

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Son olarak hayatlarına mucizevi değişimler yaşayan danışanlarından ilham alarak hazırladığı “Toplu Story” gösterisi ile Türkiye’de birçok şehirde izleyicilerin karşısına çıkmıştır. Yoğun ilginin yaşandığı bu gösterisini yurt dışına da taşımayı planlamaktadır.