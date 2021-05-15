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Hayat
Haber Giriş: 15.05.2021 - 15:56 | Son Güncelleme:

Haldun Demirhisar kimdir? Serenay Sarıkaya ile anılıyordu

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Haldun Demirhisar kimdir? Serenay Sarıkaya ile anılıyordu

Haldun Demirhisar, Serenay Sarıkaya ile gündeme gelmesinin ardından merakla araştırılmaya başlandı. İzmirli olan Haldun Demirhisar, kentteki bazı mekanların işletmeciliğini yapmaktadır. Peki, Haldun Demirhisar kimdir? İşte, Serenay Sarıkaya ile sevgili olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar'ın biyografisi hakkında detaylı bilgiler

Haldun Demirhisar, Heavenly dDF' isimli şirketin sahiplerinden birisidir. Yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli iş insanı Haldun Demirhisar, The Stay Otel, Kuum Beach ve Plage Isolee gibi yerlerin işletmeciliğini yapmaktadır. Bunların yanı sıra mimar ofisi ve restoran işletmeleri de bulunan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile aşk yaşamıştı.

Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı iddia edildi. Sarıkaya, çıkan iddiaların ardından, "Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları" kınıyorum" dedi.

 

 

 

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