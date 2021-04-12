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Hayat
Haber Giriş: 12.04.2021 - 10:35 | Son Güncelleme:

Haldun Demirhisar kimdir?

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Haldun Demirhisar kimdir?

Haldun Demirhisar, Serenay Sarıkaya ile gündeme gelmesinin ardından merakla araştırılmaya başlandı. İzmirli olan Haldun Demirhisar, bazı yerlerin işletmeciliğini de yapmaktadır. Peki, Haldun Demirhisar kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Haldun Demirhisar, Heavenly dDF' isimli şirketin sahiplerinden birisidir. Yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli iş insanı Haldun Demirhisar, The Stay Otel, Kuum Beach ve Plage Isolee gibi yerlerin işletmeciliğini yapmaktadır. Bunların yanı sıra mimar ofisi ve restoran işletmeleri de bulunan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile aşk yaşamıştı.

 

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