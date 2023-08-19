Haktan'dan Kuruçeşme’de arabesk rüzgârı

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Ünlü sanatçı sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Uzun zamandır Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi için hazırlandığını belirten ünlü sanatçı, “Halkımızı iyi müzisyenler ve şarkıcılarla buluşturan bu organizasyonun içinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni repertuvar hazırlıklarımızı müzikseverlerin gönlünde taht kuran şarkılardan hazırlık yaptık. Çok güzel bir gece olacak.” sözlerine yer verdi.

ARABESKİN RÜZGARI BOĞAZ’DA ESTİ!

Şarkılara getirdiği özgün yorumuyla dikkat çeken, arabesk müziğin güçlü sesi Haktan, Kuruçeşme Açıkhava’da sahneye çıktı. En son çıkardığı teklisi ‘Dön Gel’ ile dinleyicilerini selamlayan Haktan, hayranlarını geçmişe doğru yolculuğa çıkararak, sevilen şarkılarını seslendirdi. Kendi şarkılarının yanı sıra usta sanatçıların kült olmuş parçalarına da yer veren ünlü sanatçı, Orhan Gencebay’dan ‘Ben De Özledim’ dedi. Müslüm Gürses’ten ‘Solmadan Gel Artık’ ile duygulandırdı. Türk Sanat Müziği’nden arabeske uzanan geniş repertuarıyla müzikseverlerin kulaklarının pasını silen Haktan, sahnedeki enerjisiyle beğeni topladı. Hüzün dolu şarkıların yanı sıra hareketli parçalarla da hayranlarını yerine oturtmayan Haktan, 2,5 saat süren performansıyla alkış yağmuruna tutuldu.