Hakkı Bulut: 1 ay hücrede kaldım

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O SÖZLER SUÇ SAYILMIŞ

Arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut, Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden sanatçı, 1980 darbe döneminde tutuklandığını söyledi. Bir şarkısında geçen “Gençleri gömüyorlar toprağa” sözlerinin o dönem suç sayıldığını belirten Bulut, “Kırklareli’nde iki vatandaş şarkımı dinliyormuş. O zaman da ihtilal yapılmış. Şarkının sözleri suç sayılmış. O iki vatandaşı tutuklamışlar” dedi.

KIŞLAYA GİDİP TESLİM OLDUM

Bulut kendisinin tutuklanma sürecini şu sözlerle anlattı: “Sonra emniyet güçleri, Unkapanı’na beni almaya geliyor. Ama ben orada yoktum. O iki vatandaş da ben mahkemeye gitmeden çıkamıyor. Benim de Almanya’da konserim vardı. Konseri verdim, direkt Selimiye Kışlası’na gittim. Beni tutukladılar. 1 ay hücrede kaldım. Mahkemede beraat ettim. Ben beraat edince, o 2 kişi de beraat etti.”

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Estetikle ilgili çok teklif geldi

64 yıldır sanat dünyasında olduğunu belirten Hakkı Bulut, “Üç ay sonra 80 yaşında olacağım. Estetikle ilgili bana çok teklif geldi. ‘Yüzümdeki çizgiler ve bedenimdeki her görüntü hüviyetimdir’ dedim. Yüzümde en ufak bir değişiklik yaptığım zaman aşağılık kompleksine girerim. Yapanlara da iyi estetikler dilerim. Öyle mutlu oluyorlarsa, olsunlar” dedi.