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Hakarete 37 bin lira ceza!

#Fatih Terim#Buse Terim#Volkan Bahçekapılı
Hakarete 37 bin lira ceza
Özge Eğrikar

Fatih Terim ile kızı Buse Terim Bahçekapılı ve damadı Volkan Bahçekapılı’ya Anıl Sözer sosyal medya üzerinden ağır hakaretlerde bulundu.

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Terim ailesi 2016 yılında Sözer’den şikâyetçi oldu. ‘Hakaret’ suçundan hakkında dava açılan Sözer, 1940 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Terim ailesi bu davanın ardından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de 60 bin lira tazminat istemiyle dava açtı.

Davanın karar duruşmasına Terim ailesini avukatları Candaş Gürol temsil etti.

Gürol, “Tanınmış kişilere bu şekilde hakaretlerin engellenmesi ve ibret olması için davamızın kabulünü istiyorum” dedi. Mahkeme, toplam 37 bin 500 lira manevi tazminatın davalı Anıl Sözer’den faiziyle birlikte tahsiline hükmetti. 

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