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Hakaret davasını Başak Sayan kazandı

#Başak Sayan#Azra Kohen#Dava
Hakaret davasını Başak Sayan kazandı
Ayşegül Usta

OYUNCU Başak Sayan, ‘Bağlanma Korkusu’ adlı kitabını 2011’de, Azra Kohen ise ‘Fi’ isimli kitabını 2013 yılında yayımladı. Sayan, kitabının kendi eserinden çalıntı olduğunu iddia etti.

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Azra Kohen, 1.5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Mahkeme intihal olmadığına karar verdi. Ayrıca Sayan’ı haksız bularak faiziyle birlikte 150 bin lira manevi tazminata hükmetti. Sayan da kendisine sosyal medyada ‘tescilli yalancı’ ve ‘iftiracı’ dediği iddiasıyla Kohen’den şikâyetçi oldu. Kohen hakkında ‘hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Başak Sayan, dün hakaret davasını kazandığını sosyal medya hesabından duyurdu: “Azra Kohen’e karşı açtığım davayı kazanmış bulunuyorum. O da bana karşı açtığı davayı kaybetti. Her ne kadar sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarını kendisinin değil asistanlarının yaptığını, hesaplarını onların kullandığını söylese de mahkeme tam aksi yönde karar verdi. Daha evvel bitmiş gibi gösterilen diğer davamız ise halen sürmekte. Şu anda istinaf mahkemesinde. Bu deneyimi neden yaşadığımın farkındayım. Her deneyim iyisiyle kötüsüyle bize bir aynadır bizi gösteren.”

Başak Sayan, Azra Kohene 150 bin TL tazminat ödeyecek

Başak Sayan, Azra Kohen'e 150 bin TL tazminat ödeyecek

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#Başak Sayan#Azra Kohen#Dava

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