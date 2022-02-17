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Hakaret davasında Reynmen'e 2 yıl 10 aya kadar hapis istemi

#Bircan Bali#Reynmen#Yusuf Aktaş
Hakaret davasında Reynmene 2 yıl 10 aya kadar hapis istemi

Reynmen olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş'ın sunucu Bircan Bali'ye tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada Reynmen'in 2 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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İstanbul 48.Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Yusuf Aktaş ve müşteki Bircan Bali katılmadı.

Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Yusuf Aktaş'ın olay günü sosyal medyadan müşteki Bircan Bali'yi hedef alarak "leşsiniz, iğrenç insan, ucuzsunuz, yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz, sizi pişman edeceğim" şeklinde sözler söylediği ve eylemlerini ifadelerinde kısmen kabul ettiğini belirterek, sanığın "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı diyecekleri sorulan müşteki avukatı, mütalaaya katıldıklarını ve sanık Yusuf Aktaş'ın cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı yazılı savunma hazırlamak üzere mahkemeden süre verilmesini talep etti. Mahkeme, sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İki sene önce Ece Erken ve Bircan Bali'nin sunduğu bir televizyon programında kendisi hakkında yorumlarda bulunulmasının üzerine Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Aktaş'ın "Bitmek bilmedi karalamalarınız. İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş ben bunu merak ediyorum. İnşallah yarın bu hikayelerimi döndürürsünüz programda. İnşallah o zaman başlayacaksınız tabii insanların hayatlarını konuşmaya. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda." Paylaşımı üzerine Bircan Bali savcılığa şikayette bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Yusuf Aktaş hakkında Bircan Bali'ye yönelik "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından 9,5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.



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#Bircan Bali#Reynmen#Yusuf Aktaş

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