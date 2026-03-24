Hakan Ural sessizliğini bozdu... 'Kızım ayrılırken ne yaşadığımızı bilmiyorsunuz!'

Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 14:33

Kanal D ekranlarında Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu “Neler Oluyor Hayatta” yine gündeme damga vurdu. Hakan Ural, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin şüphelisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilgili iki yıl önce yaptığı konuşmalar üzerinden kendisi ve ailesiyle ilgili yapılan yorumlar için sessizliğini bozdu.

“CİNAYET İŞLEYECEĞİNİ NEREDEN BİLEBİLİRDİM?”

Hakan Ural, genç futbolcuyu öldüren Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun, Sibel Can’la evliliğinden olan kızı Melisa Ural’la 2 yıl birliktelik yaşadığını, son 1,5 yıldır ayrı olduklarını dile getirdi. Kızıyla birlikte olduğu sırada Kadayıfçıoğlu’nun gayet normal olduğunu söylerken, “Cinayet işleyeceğini nereden bilebilirdim?” diye de ekledi.

“KIZIM AYRILIRKEN NE YAŞADIĞIMIZI BİLMİYORSUNUZ”

Hakan Ural, kızı Melisa ile Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ilişkilerini bitirdikleri süreçte zor günler yaşandığını, kendisinin ve ailesinin neler yaşadığını kimsenin bilmediğini söyledi.

“BENİ YERDEN YERE VURUN AMA ÇOCUKLARIMA DİL UZATMAYIN”

Bu cinayetten sonra küçük kızının bile sosyal medyada fotoğraflarının dolaştığına dikkat çeken Hakan Ural, çocuklarının her zaman yanında olduğunu, yıllardır her türlü karalamayla karşılaştığını ve bunların üstesinden geldiğini söyledi ve ekledi: Beni yerden yere vurun ama çocuklarıma dil uzatmayın.

“18 AY ASKERLİK YAPTIM”

Kariyeri, ailesi, evlilikleriyle ilgili durmadan linç edildiğini söyleyen Hakan Ural, yıllardır askerden kaçtığı, yakalanarak zorla askere götürüldüğü söylentilerine de canlı yayında cevap verdi: 18 ay askerlik yaptım. 60 yaşındayım, hâlâ buna bile inanmayanlar var.

