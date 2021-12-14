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Hakan Taşıyan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakan Taşıyan'ın hastalığı hakkında bilgiler

#Hakan Taşıyan#Hakan Taşıyan#Hakan Taşıyan Kimdir
Hakan Taşıyan kimdir, nereli, kaç yaşında Hakan Taşıyanın hastalığı hakkında bilgiler

Hakan Taşıyan hastalığı dolayısıyla sevenlerinin gündeminde yer alıyor. Çoklu organ yetmezliği sorunu yaşayan Hakan Taşıyan, uzun yıllardır tedavi görüyor. Peki, Hakan Taşıyan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Hakan Taşıyan hakkında detaylı bilgiler

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Hakan Taşıyan, 1 Nisan 1973 tarihinde dünyaya geldi.

Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasedini piyasaya çıkardı. İlk kasedini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul’da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses’i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.

1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Büyük bir hayran kitlesine kısa süre içerisinde sahip oldu ve konserleri hınca hınç doldu.

Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sunmuştur. Albümler her şey istediği gibi olmasına rağmen hayranlarının her zaman dostluk kardeşlik içinde olmasını temenni etmiştir.

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