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Hakan Sabancı ve Hande Erçel'den her şey yolunda pozu!

Güncelleme Tarihi:

#Barış Arduç#Hande Erçel#Hakan Sabancı
Hakan Sabancı ve Hande Erçelden her şey yolunda pozu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 08:00

Barış Arduç ve Hande Erçel’in başrolü paylaştıkları ‘Aşkı Hatırla’ dizisinde yer alan cesur sahneleri, iki ünlü oyuncunun ilişkilerinde kriz yarattığı iddialarına yol açtı.

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Hande Erçel’in Hakan Sabancı’yla beraberliğinin sona erdiği, Barış Arduç’un da eşi Gupse Özay’la arasının açıldığı öne sürüldü.

Barış Arduç, Gupse Özay’ın ‘Gupi’ adlı animasyon projesinin duyurusunu sosyal medyada yaparak eşine desteğini gösterdi ve “evlilikte sorun yok” mesajı verdi.

Hakan Sabancı ve Hande Erçelden her şey yolunda pozu

Ünlü oyuncunun yakın çevresine göre de çiftin arasında herhangi bir sorun yok. Hande Erçel ise Hakan Sabancı’nın abisi Hacı Sabancı’nın doğum günü partisine katılarak sevgilisiyle mutluluk pozu verdi ve o kareyle ayrılık iddiasını yalanlamış oldu.

Hakan Sabancı ve Hande Erçelden her şey yolunda pozu

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Barış Arduç’la Hande Erçel’in ‘Aşkı Hatırla’ filmindeki yakınlaşma sahnelerinin ardından, Gupse Özay’ın eşiyle fotoğraflarını sosyal medya sayfasından kaldırdığı öne sürüldü.

Hakan Sabancı ve Hande Erçelden her şey yolunda pozu

Ancak ünlü oyuncunun hesabında daha önce Barış Arduç’la fotoğraflarını hiç paylaşmadığı, Arduç’un da eşiyle yalnızca tek bir kare paylaştığı ortaya çıktı.

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#Barış Arduç#Hande Erçel#Hakan Sabancı

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