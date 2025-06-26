Hakan Sabancı ve Hande Erçel'den her şey yolunda pozu!

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Hande Erçel’in Hakan Sabancı’yla beraberliğinin sona erdiği, Barış Arduç’un da eşi Gupse Özay’la arasının açıldığı öne sürüldü.



Barış Arduç, Gupse Özay’ın ‘Gupi’ adlı animasyon projesinin duyurusunu sosyal medyada yaparak eşine desteğini gösterdi ve “evlilikte sorun yok” mesajı verdi.

Ünlü oyuncunun yakın çevresine göre de çiftin arasında herhangi bir sorun yok. Hande Erçel ise Hakan Sabancı’nın abisi Hacı Sabancı’nın doğum günü partisine katılarak sevgilisiyle mutluluk pozu verdi ve o kareyle ayrılık iddiasını yalanlamış oldu.

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Paylaşım yapmamış

Barış Arduç’la Hande Erçel’in ‘Aşkı Hatırla’ filmindeki yakınlaşma sahnelerinin ardından, Gupse Özay’ın eşiyle fotoğraflarını sosyal medya sayfasından kaldırdığı öne sürüldü.

Ancak ünlü oyuncunun hesabında daha önce Barış Arduç’la fotoğraflarını hiç paylaşmadığı, Arduç’un da eşiyle yalnızca tek bir kare paylaştığı ortaya çıktı.