Hakan Meriçliler sevgiliyle el ele

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Sevgiliyle el ele

Hakan Meriçliler, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme’de sevgilisi Çiğdem Taban’la el ele objektife yansıdı.

Rol aldığı dizinin ardından tatil yaptığını söyleyen ünlü oyuncu, “Şimdi yeni projeler için geri döndüm” dedi. Meriçliler, ilişkisi hakkındaki sorulara da “Her şey gayet güzel gidiyor” diye yanıt verdi. (Sayit DURMAZ)

Kitesurf okulu açtım

Nilay Deniz önceki gün Akyaka’da kitesurf (uçurtma sörfü) yaparken görüntülendi.

Kitesurf sporuna âşık olduğunu söyleyen oyuncu, arkadaşlarıyla Kite Inn adında bir okul açtıklarını söyledi: “Erman Keskin ve Hasan Nizamoğlu kanıma girdi, okul açtık. Aldığım en mantıklı kararlardan biri diyebilirim.” Nilay Deniz oyunculuğa da devam edeceğini ve yeni projesinin yakında netleşeceğini açıkladı. (Kamil SÜMER)

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Aile ziyareti

Ünlü futbolcu Arda Turan, Balıkesir’de ailesi ve dostlarını ziyaret etti. Turan, Edremit’in Akçay mahallesinde 2018 yılında aldığı lüks villasında tatil yapan ailesinin yanına eşi Aslıhan Doğan ile birlikte gitti. Ailesiyle Recep Sakızlı’nın restoranında yemek yiyen Arda Turan “Buraya ailemi ve dostlarımızı ziyaret etmek için eşimle birlikte geldik. Bir iki gün kalıp geri döneceğiz” dedi.

Hem yağmura hem de size yakalandık

Aleyna Tilki önceki akşam Nişantaşı Beymen Kafe’de arkadaşlarıyla buluştu. Yağmurun başlamasıyla şoförünü arayan şarkıcı, mekândan koşarak çıkıp aracına bindi. Tilki, o sırada fotoğrafını çeken muhabirlere “Hah şimdi oldu! Yağmura yakalandık derken bir de size yakalandık. Arkadaşlar çok yağmur var, şimdi konuşamayız. Başka sefere” dedi. (Sayit DURMAZ)

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Güzel sürprizler olabilir

Azra Akın önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Çalışma arkadaşlarıyla buluşup toplantı yapan Akın, yeni projeleriyle ilgili soru üzerine şöyle dedi: “Gelen birçok teklif var, değerlendirme aşamasındayız. Yakında güzel sürprizler olabilir.”

Anne kız baş başa

Nur Fettahoğlu, önceki gün kızı Elisa Güzin ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Öğlen saatlerinde AVM’ye gelen ünlü oyuncu kızıyla keyifli bir gün geçirdi. AVM’den ayrılırken Elisa’nın muhabirleri verdiği poz ise Nur Fettahoğlu’nu uzun süre güldürdü.

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Konser sonrası deniz keyfi

Koray Avcı, Bodrum Antik Tiyatro’daki konserinin ardından beldeden ayrılmadı.

Bodrum Azka Otel’de tatil yapan şarkıcı, önceki gün plajdaydı. Arkadaşlarıyla birlikte deniz keyfi yapan Avcı, yazın son günlerinin tadını çıkardı. (Kamil SÜMER)

Plajda sürpriz

Bodrum tatiline devam eden Özlem Yıldız, yeni yaşına Azka Otel’de girdi. Otelin plajında güneşlenen Yıldız’a personel tarafından müzisyenler eşliğinde pasta sürprizi yapıldı. Pastayı oğlu Demir’le kesen ünlü sunucu, “Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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Gerçek aşk kendiliğinden gelir

Ziynet Sali’nin yeni şarkısı “Aşk Nerede” bugün DMC etiketiyle çıkıyor.

Söz ve müziğine Ziynet Sali’nin eşi Erkan Erzurumlu’nun imza attığı şarkının düzenlemesini Ozan Bayraşa yaptı. Sali, “Siz aşkı buldunuz, bulamayanlara bir mesajınız var mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Gerçek aşk kendiliğinden gelir. Bulamayanlar; en güzel aşk en doğru zamanda gelir bulur sizi, merak etmeyin. Önemli olan acı veren duyguyu aşk zannetmemek. Aşk mutluluk ve huzur vermeli.”