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Hayat
Haber Giriş: 04.03.2020 - 11:57,Son Güncelleme:/

Hakan Karahan kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

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Hakan Karahan kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
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Hakan Karahan, son günlerin araştırılan ismi olmaya başladı. Candan Erçetin ile bir süredir birliktelik yaşayan Hakan Karahan, son olarak Yasak Elma dizisinde boy göstermiştir. Peki, Hakan Karahan kimdir ve kaç yaşında? Peki, Hakan Karahan hangi dizilerde oynadı? İşte, o isimler hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

Hakan Karahan, son günlerde araştırılan isim olmaya başladı. Hakan Karahan, 1960 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini University of Miami İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. 2006 yılında Sağır Oda dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Kaçak dizisi ve Zeytin Tepesi dizisinde oynamıştır. Atv’de yayınlanan Eşkiya dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Özer karakterini canlandırmıştır.

İyi bir iş kariyeri olan Hakan Karahan, Cenevre’de Du Pont de Nemours şirketinde, Sabancı Holding’e bağlı çeşitli kuruluşlarda ve Ak Menkul Değerler ve sermaye piyasaları ile sigortacılık sektöründe yönetici olarak çalışmıştır.

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