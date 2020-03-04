Hakan Karahan kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

Hakan Karahan, son günlerde araştırılan isim olmaya başladı. Hakan Karahan, 1960 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini University of Miami İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. 2006 yılında Sağır Oda dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.



Kaçak dizisi ve Zeytin Tepesi dizisinde oynamıştır. Atv’de yayınlanan Eşkiya dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Özer karakterini canlandırmıştır.



İyi bir iş kariyeri olan Hakan Karahan, Cenevre’de Du Pont de Nemours şirketinde, Sabancı Holding’e bağlı çeşitli kuruluşlarda ve Ak Menkul Değerler ve sermaye piyasaları ile sigortacılık sektöründe yönetici olarak çalışmıştır.