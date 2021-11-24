Hakan Girginer kimdir, nereli, kaç yaşında?

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1962 yılında Ankara'da doğan Hakan Girginer, eğitim hayatına İstanbul’da başlamıştır. Darüşşafaka Lisesi’nden 1981 yılında mezun olan Girginer, Yıldız Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne girmiş, ardından Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yöneticiliği Bölümü'nü bitirip eğitim hayatına Amerika Birleşik Devletleri’nde devam etmiştir. TRT Belgesel ve TRT 1’de yayınlanan Sanayi Savaşları isimli program ile ilk kez ekranlarda yerini almıştır.

Ardından TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Su Savaşları isimli belgesel ile büyük bir başarıya imza atmış ve dünyadaki su sorununu gündeme getirmiştir. Dünyada su sorunu yaşayan insanlara umut olmuş ve o insanların ilk kez içme suyu ile tanışmalarına vesile olmuştur. Bu başarısı sadece Türkiye'de değil tüm dünyada dikkat çekmiş ve RTGD Geleneksel "Medya Oscarları Ödülleri"nde "En İyi Belgesel" ödülü gibi pek çok ödüle de layık görülmüştür.