Hakan Çalhanoğlu ve Nusret'ten Dubai hatırası!

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İtalya’nın Inter takımında forma giyen Türk milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Nusret Gökçe’nin Dubai’deki restoranına gitti. Restoranda yemek yedikten sonra Gökçe’yle de sohbet eden futbolcu, güne özel hatıra fotoğrafı çektirdi. Nusret Gökçe ile verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaşan Çalhanoğlu, fotoğrafın altına "Misafirperverliğin için çok teşekkürler kral. Her zamanki gibi her şey müthişti” notunu yazdı.

KAZAĞI DİKKAT ÇEKTİ

Restoranına yemeğe gelen Hakan Çalhanoğlu ile birlikte fotoğraf çektiren Nusret Gökçe, kazağıyla dikkat çekti. Yaptığı paylaşımlarla da ilgi odağı olan Gökçe’nin kendi fotoğrafını kazağa özel olarak bastırması sosyal medyada gündem oldu.