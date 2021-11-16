Hakan Boyav kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakan Boyav filmleri ve dizileri

Haberin Devamı

Hakan Boyav, 10 Ocak 1964 yılında Ödemiş, İzmir'de dünyaya geldi. 1984 yılında Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden, 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında bir yerel gazetede çizerlik ve mizah yazarlığı yaptı.

1988 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş kadrosunda görev aldı ve 1988 yılından 1993 yılına kadar Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1993 yılından 2003 yılına kadar Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2003 yılından itibaren Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev almaktadır.

Karikatür alanında Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü karikatür dalı ödülü (1988) ve Yunus Nadi Karikatür Ödülü (1989) sahibidir.

Televizyon Dizisi Yıl Yapım Rol Notlar 2003 Asmalı Konak Ahmet 2004 Arapsaçı Remzi Seher Vakti Avni 2005–2007 Hırsız Polis Kaporta Yakup 50 bölüm (1–50) 2006 Fırtına 2007 Dağlar Delisi Aydın Bey Duvar Selim 2008 Kalpsiz Adam Şoför Seyfi Gece Gündüz Hayalet İrfan 2009–2011 Hanımın Çiftliği Berber Reşit 70 bölüm (1–70) 2011–2014 Kurtlar Vadisi Pusu Kara/Mazhar Yıldıran 103 bölüm (129–232) 2014 Beyaz Karanfil Salih Yılmazsoy 6 bölüm (1–6) 2016 Kış Güneşi Kadim 18 bölüm (1–18) 2017-2021 Payitaht Abdülhamid Mahmud Celâleddin Paşa 2021 Maraşlı Yavuz İnce Teşkilat Tövbekar