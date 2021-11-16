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Hakan Boyav kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakan Boyav filmleri ve dizileri

#Hakan Boyav#Hakan Boyav Kaç Yaşında#Hakan Boyav Nereli
Hakan Boyav kimdir, nereli, kaç yaşında Hakan Boyav filmleri ve dizileri

Hakan Boyav, biyografisi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan Hakan Boyav, Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle de dikkat çekmişti. Peki, Hakan Boyav kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Hakan Boyav filmleri ve dizileri hakkında detaylı bilgiler

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Hakan Boyav, 10 Ocak 1964 yılında Ödemiş, İzmir'de dünyaya geldi. 1984 yılında Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden, 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında bir yerel gazetede çizerlik ve mizah yazarlığı yaptı.

1988 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş kadrosunda görev aldı ve 1988 yılından 1993 yılına kadar Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1993 yılından 2003 yılına kadar Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2003 yılından itibaren Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev almaktadır.

Karikatür alanında Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü karikatür dalı ödülü (1988) ve Yunus Nadi Karikatür Ödülü (1989) sahibidir.

Televizyon Dizisi
YılYapımRolNotlar
2003Asmalı KonakAhmet 
2004ArapsaçıRemzi 
Seher VaktiAvni 
2005–2007Hırsız PolisKaporta Yakup50 bölüm (1–50)
2006Fırtına  
2007Dağlar DelisiAydın Bey 
DuvarSelim 
2008Kalpsiz AdamŞoför Seyfi 
Gece GündüzHayalet İrfan 
2009–2011Hanımın ÇiftliğiBerber Reşit70 bölüm (1–70)
2011–2014Kurtlar Vadisi PusuKara/Mazhar Yıldıran103 bölüm (129–232)
2014Beyaz KaranfilSalih Yılmazsoy6 bölüm (1–6)
2016Kış GüneşiKadim18 bölüm (1–18)
2017-2021Payitaht AbdülhamidMahmud Celâleddin Paşa 
2021MaraşlıYavuz İnce 
TeşkilatTövbekar

 

Filmler
YılYapımRolNotlar
2004Bir Aşk HikayesiHüsnü 
2005Hırsız Var!Muammer 
2007BardaPatlak Osman 
Hayattan KorkmaBedrettin 
2008ValiKorcan 
2009Black FieldTürk komutan 
The InternationalAhmet Sunay'ın koruması 
2010Ejder KapanıMuhabir 
2011Ay Büyürken UyuyamamHüsam 
Behzat Ç. Seni Kalbime GömdümKolsuz Ahmet 
2017Cingöz Recai: Bir Efsanenin DönüşüAyıboğan
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