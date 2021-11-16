Hakan Boyav kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakan Boyav filmleri ve dizileri

Hakan Boyav, 10 Ocak 1964 yılında Ödemiş, İzmir'de dünyaya geldi. 1984 yılında Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden, 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında bir yerel gazetede çizerlik ve mizah yazarlığı yaptı.
1988 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş kadrosunda görev aldı ve 1988 yılından 1993 yılına kadar Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1993 yılından 2003 yılına kadar Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2003 yılından itibaren Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev almaktadır.
Karikatür alanında Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü karikatür dalı ödülü (1988) ve Yunus Nadi Karikatür Ödülü (1989) sahibidir.
|Televizyon Dizisi
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|2003
|Asmalı Konak
|Ahmet
|2004
|Arapsaçı
|Remzi
|Seher Vakti
|Avni
|2005–2007
|Hırsız Polis
|Kaporta Yakup
|50 bölüm (1–50)
|2006
|Fırtına
|2007
|Dağlar Delisi
|Aydın Bey
|Duvar
|Selim
|2008
|Kalpsiz Adam
|Şoför Seyfi
|Gece Gündüz
|Hayalet İrfan
|2009–2011
|Hanımın Çiftliği
|Berber Reşit
|70 bölüm (1–70)
|2011–2014
|Kurtlar Vadisi Pusu
|Kara/Mazhar Yıldıran
|103 bölüm (129–232)
|2014
|Beyaz Karanfil
|Salih Yılmazsoy
|6 bölüm (1–6)
|2016
|Kış Güneşi
|Kadim
|18 bölüm (1–18)
|2017-2021
|Payitaht Abdülhamid
|Mahmud Celâleddin Paşa
|2021
|Maraşlı
|Yavuz İnce
|Teşkilat
|Tövbekar
|Filmler
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|2004
|Bir Aşk Hikayesi
|Hüsnü
|2005
|Hırsız Var!
|Muammer
|2007
|Barda
|Patlak Osman
|Hayattan Korkma
|Bedrettin
|2008
|Vali
|Korcan
|2009
|Black Field
|Türk komutan
|The International
|Ahmet Sunay'ın koruması
|2010
|Ejder Kapanı
|Muhabir
|2011
|Ay Büyürken Uyuyamam
|Hüsam
|Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm
|Kolsuz Ahmet
|2017
|Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü
|Ayıboğan