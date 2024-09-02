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Ailece hafta sonu kahvaltısı

Güncelleme Tarihi:

#İzzet Yıldızhan#Nurgül Yeşilçay#Sibel Can
Ailece hafta sonu kahvaltısı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 11:53

İzzet Yıldızhan önceki gün eşi Ajda Yıldızhan ve çocukları Veysel Efe ile Zelal’le Bebek’te kahvaltı yaptı.

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Yıldızhan ailesi mekan çıkışında basın mensuplarına poz verdi. Şarkıcı, “Bugünü aileme ayırdım. Hafta sonu rutinimizi yaptık” dedi.
(Sayit DURMAZ)

Ailece hafta sonu kahvaltısı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Hâlâ çok üşeniyoruz

Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay, önceki akşam Ortaköy’de araçlarının içinde trafikte görüntülendi.

Ailece hafta sonu kahvaltısı

Gazetecilerle sohbet eden Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat’ı geçtiğimiz günlerde Amerika’ya yolcu ettiğini söyledi: “Oğlumu Amerika’ya üniversiteye gönderdik. Onun işleriyle uğraşıyorduk. Şimdi biz bize kaldık.”

Daha önce “Üşendiğimiz için evlenmiyoruz” açıklaması yapan oyuncu sevgilisi Necati Kocabay’la evlilik planı olup olmadığı sorulunca “Aynı devam. Hâlâ çok üşeniyoruz” diyerek kahkaha attı. (Sayit DURMAZ)

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Albüm hazırlığı

Sibel Can önceki akşam Kıbrıs Concorde Luxury Resort Otel’de konser verdi. Sevilen şarkılarını peş peşe seslendiren sanatçı hayranlarını coşturdu.

Ailece hafta sonu kahvaltısı

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü sanatçı, her fırsatta yeni albümünün okumaları için stüdyoya giriyor. Albümünde birbirinden değerli müzisyenlerin eserlerini okuyan Sibel Can, müzik dünyasına yeni hitler kazandırmaya hazırlanıyor.

Riyad’ı yöresel kıyafetle gezdi

Berdan Mardini geçen gün kendi adını taşıyan kozmetik markasının görüşmeleri için Riyad’a gitti. Şarkıcı, boş kaldığı zamanlarda Suudi Arabistan’ı da gezdi.

Ailece hafta sonu kahvaltısı

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Mardini, yöresel kıyafetler giydi. İş insanlarıyla toplantılar yapan şarkıcı, Şırdancı Mehmet’te yemek yedi. Mardini, kendisini tanıyan Suudi Arabistanlı hayranlarıyla da sohbet etti. Berdan Mardini, “Bizim şalvardan daha rahat kıyafetleri. Burada çok güzel görüşmeler gerçekleştirdik. En kısa zamanda Arap kardeşlerimizi İstanbul’da da ağırlayacağım. Beraber güzel işlere imza atacağız” dedi. (Sayit DURMAZ)

Alışveriş tarzı

Selçuk Yöntem geçtiğimiz gün Zorlu AVM’de görüntülendi. Sanatçı dünyaca ünlü markaların yeni sezon ürünlerini inceledi.

Ailece hafta sonu kahvaltısı

Güzel havanın tadını meydan katında çıkartan Yöntem, sevenlerini kırmayıp bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Yöntem’in sempatik tavırları ve sportif AVM tarzı dikkat çekti.

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İyi ve kötü günde birlikte

Mehmet Esen ve Arzu Yanardağ çifti, aşklarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor.

Ailece hafta sonu kahvaltısı

Esen, sevgilisinin doğum gününü birlikte çekilmiş pozlarıyla şu notla kutladı: “Canım iyi günde kötü günde birlikte. Doğum günün kutlu olsun.” Yanardağ da “Doğum günümde sevdiklerimle. Bir seneyi daha geride bıraktım, hoş geldin 47” dedi.

Hayranları eşlik etti

Murat Boz önceki akşam Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Türkiye Kültür Yolu Festivali” kapsamında Çanakkale’de sahne aldı.

Ailece hafta sonu kahvaltısı

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Şarkıcı, on binlerce hayranının hep bir ağızdan eşlik ettiği şarkılarıyla hem duygusal hem de eğlenceli dakikalar yaşattı. Murat Boz, gecede kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkür de etti.

Sosyal medyada gündem oldu

Teoman, geçtiğimiz akşamki konserinde 2004 yılında sözlerinden dolayı RTÜK tarafından yasaklanan “Duş” isimli şarkını söyledi.

Ailece hafta sonu kahvaltısı

Şarkıcının vokalistine sarılarak şarkı söylediği anlar da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İlk görüşte aşk sağlıklı değil

Buray önceki akşam Kıbrıs Girne’deki Lord’s Palace Hotel’de sahne aldı. Şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Buray, “Bugün ailem beni izleyecek” dedi.

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Ailece hafta sonu kahvaltısı

Şarkıcı, “Ne Oldu Bize” adlı şarkısının klibini İtalya’nın Sicilya kenti yakınlarındaki Etna Yanardağı’nda çektiğini söyledi: “Şans eseri orada bir adamla tanıştık. Kızı da modellik yapıyormuş. Kızı klipte oynadı.” Şarkıcı, aşk hakkındaki sorulara ise “İlk görüşte aşk sağlıklı bir şey değil” cevabını verdi.

 

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#İzzet Yıldızhan#Nurgül Yeşilçay#Sibel Can

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