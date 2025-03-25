×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Hafsanur Sancaktutan'dan özel hayat yorumu: İnatlaşmayı seviyoruz!

Güncelleme Tarihi:

#Hafsanur Sancaktutan#Kubilay Aka#Elle Dergisi
Hafsanur Sancaktutandan özel hayat yorumu: İnatlaşmayı seviyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 08:20

Hafsanur Sancaktutan, oyuncu sevgilisi Kubilay Aka ile yaşadığı ilişkiyi şu sözlerle tarif etti: “Biz Kubilay ile çok benziyoruz. O yüzden ilişkide bir tık inatlaşma durumu oluyor bazen. Ama bu aynı zamanda ikimizin sevdiği de bir durum. Mutluyuz. Benim için çok değerli ve iyi ki hayatımda.”

Haberin Devamı

Hafsanur Sancaktutan, Elle dergisine konuk oldu. Oyuncu, “Masum kalmaya önem verir misin?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Elimden geleni yapıyorum. Masumiyet dediğimiz şey saflıktır aslında. İnsan hayattaki tüm kötülüklere rağmen içindeki o temiz ve saf kalan yeri koruyabiliyorsa umudunu da kaybetmez, tutunur. Ben içimdeki o saf alanı korumaya, yeşertmeye devam ediyorum. Benim içimdeki çocuğu yaşatabilmemin tek bir amacı var, o da ileride sahip olacağım çocuğumla, şu an içimde hep var olan çocuğu tanıştırabilmek ve onları arkadaş yapabilmek.”

Hafsanur Sancaktutandan özel hayat yorumu: İnatlaşmayı seviyoruz

Sancaktutan, duygularını nasıl yönettiğini ise şu sözlerle anlattı: “Duygularımı yönetebilmeyi daha yeni öğrenebildim, fevriliğim ve her şeyin en kötüsünün olabileceğine inancımın kırılması yakın zamanda edindiğim bir başarı. Öyle durumlarda önce nefes alıyorum sonra bir gülme geliyor ve ardından olduğum yerden sessizce uzaklaşıyorum. Duygularımın beni değil, benim duygumu yönetebileceğim zaman o ortama geri dönüyorum.”

Haberin Devamı

İLK GÖRÜŞTE AŞKA İNANMIYORUM

Hafsanur Sancaktutan, “Ben ilk görüşte aşka inanmıyorum. Tanıdıkça sevebilen, âşık olabilen biriyim” dedi. Bir süredir Kubilay Aka ile sevgili olan oyuncu, “Her ilişkinin farklı dinamikleri ve enerjisi vardır. Sizinkini nasıl tarif edersin?” sorusuna ise şu yant verdi:

Hafsanur Sancaktutandan özel hayat yorumu: İnatlaşmayı seviyoruz

“Biz Kubilay ile çok benziyoruz. O yüzden bir tık inatlaşma durumu oluyor bazen. Ama bu aynı zamanda ikimizin sevdiği de bir durum. Mutluyuz. Benim için çok değerli ve iyi ki hayatımda.”

Sancaktutan, geçtiğimiz yılını ise şu sözlerle özetledi: “Geçen senenin ilk 7-8 ayı benim için zor geçti; bacağımdan geçirdiğim operasyon, hayatımda giden terslikler derken. Ama sonlara doğru her şey toparlandı; hayatıma bana değer veren biri girdi, başarıyla giden bir dizide başrol oynuyorum. Şükrediyorum. O yüzden ‘mucizelere inan’ diyorum.”

Haberin Devamı

Korkumun üzerine giderim 

 

Hafsanur Sancaktutan, disiplinli biri olduğunu söyledi: “Koç burcu disiplinlidir, mükemmeliyetçidir. Bir Koç kadını olarak kariyer hedeflerine tek tek ulaşmak pek keyifli.” Oyuncu, en Karadenizli özelliğini, “Aşırı fevri, aşırı inatçı olmam. Beni tanıyan bilir” diyerek tanımladı. Oyuncu, “Korkularının üzerine nasıl gidersin?” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Korktuğum her şeyin üzerine gitmeye çalışıyorum. Korkuların; kendi içimizde tırmandığımız sonsuz merdivenimizde karşımıza çıkan küçük engeller olduğunu düşünüyorum. Korku, başarının gizli silahıdır.” Sancaktutan, ruhunu ise kedileriyle ilgilenerek beslediğini açıkladı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hafsanur Sancaktutan#Kubilay Aka#Elle Dergisi

BAKMADAN GEÇME!