Hafsanur Sancaktutan'dan özel hayat yorumu: İnatlaşmayı seviyoruz!

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Hafsanur Sancaktutan, Elle dergisine konuk oldu. Oyuncu, “Masum kalmaya önem verir misin?” sorusuna şu yanıtı verdi:



“Elimden geleni yapıyorum. Masumiyet dediğimiz şey saflıktır aslında. İnsan hayattaki tüm kötülüklere rağmen içindeki o temiz ve saf kalan yeri koruyabiliyorsa umudunu da kaybetmez, tutunur. Ben içimdeki o saf alanı korumaya, yeşertmeye devam ediyorum. Benim içimdeki çocuğu yaşatabilmemin tek bir amacı var, o da ileride sahip olacağım çocuğumla, şu an içimde hep var olan çocuğu tanıştırabilmek ve onları arkadaş yapabilmek.”

Sancaktutan, duygularını nasıl yönettiğini ise şu sözlerle anlattı: “Duygularımı yönetebilmeyi daha yeni öğrenebildim, fevriliğim ve her şeyin en kötüsünün olabileceğine inancımın kırılması yakın zamanda edindiğim bir başarı. Öyle durumlarda önce nefes alıyorum sonra bir gülme geliyor ve ardından olduğum yerden sessizce uzaklaşıyorum. Duygularımın beni değil, benim duygumu yönetebileceğim zaman o ortama geri dönüyorum.”

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İLK GÖRÜŞTE AŞKA İNANMIYORUM

Hafsanur Sancaktutan, “Ben ilk görüşte aşka inanmıyorum. Tanıdıkça sevebilen, âşık olabilen biriyim” dedi. Bir süredir Kubilay Aka ile sevgili olan oyuncu, “Her ilişkinin farklı dinamikleri ve enerjisi vardır. Sizinkini nasıl tarif edersin?” sorusuna ise şu yant verdi:

“Biz Kubilay ile çok benziyoruz. O yüzden bir tık inatlaşma durumu oluyor bazen. Ama bu aynı zamanda ikimizin sevdiği de bir durum. Mutluyuz. Benim için çok değerli ve iyi ki hayatımda.”

Sancaktutan, geçtiğimiz yılını ise şu sözlerle özetledi: “Geçen senenin ilk 7-8 ayı benim için zor geçti; bacağımdan geçirdiğim operasyon, hayatımda giden terslikler derken. Ama sonlara doğru her şey toparlandı; hayatıma bana değer veren biri girdi, başarıyla giden bir dizide başrol oynuyorum. Şükrediyorum. O yüzden ‘mucizelere inan’ diyorum.”

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Korkumun üzerine giderim

Hafsanur Sancaktutan, disiplinli biri olduğunu söyledi: “Koç burcu disiplinlidir, mükemmeliyetçidir. Bir Koç kadını olarak kariyer hedeflerine tek tek ulaşmak pek keyifli.” Oyuncu, en Karadenizli özelliğini, “Aşırı fevri, aşırı inatçı olmam. Beni tanıyan bilir” diyerek tanımladı. Oyuncu, “Korkularının üzerine nasıl gidersin?” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Korktuğum her şeyin üzerine gitmeye çalışıyorum. Korkuların; kendi içimizde tırmandığımız sonsuz merdivenimizde karşımıza çıkan küçük engeller olduğunu düşünüyorum. Korku, başarının gizli silahıdır.” Sancaktutan, ruhunu ise kedileriyle ilgilenerek beslediğini açıkladı.