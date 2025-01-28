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Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'dan kriz sonrası ilk kare!

Güncelleme Tarihi:

#Hafsanur Sancaktutan#Kubilay Aka#Nilperi Şahinkaya
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Akadan kriz sonrası ilk kare
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 10:08

2 gün süren ayrılığın ardından barışan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, yaşadıkları kriz sonrası ilk kez hafta sonu İstinyePark’ta görüntülendi.

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AYRILIK 2 GÜN SÜRDÜ

Bir süredir aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’nın ilişkisinde kriz olduğu, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmalarıyla ortaya çıkmıştı.

Önce Kubilay Aka’nın Nilperi Şahinkaya ile paylaştığı samimi bir videonun Hafsanur Sancaktutan’ı kızdırdığı öne sürülmüş, ardından Aka’nın aynı dizide rol aldığı Gözde Gürkan’la sette yakınlaşmasının ilişkide krize yol açtığı iddiası ortaya atılmıştı. Sevgililer ayrılığa yalnızca 2 gün dayanabildi.

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Akadan kriz sonrası ilk kare

İKİMİZ DE ÇOK ÜZGÜNÜZ

Sosyal medyada birbirlerini yeniden takip etmeye başlayan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, paylaştıkları fotoğraflarla barıştıklarını ilan etti.

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Sevgililer, basit bir konu yüzünden tartıştıklarını, daha sonra konuşarak sorunu aştıklarını söyledi.

Oyuncu çift bu krizin ardından ilk kez İstinyePark’ta görüntülendi.

İkili, soruları “Kartalkaya’da yaşanan facianın üzerine herhangi bir şey konuşacak durumumuz yok. Lütfen anlayışla karşılayın. Biz çok üzgünüz” diyerek yanıtlamadı.

 

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#Hafsanur Sancaktutan#Kubilay Aka#Nilperi Şahinkaya

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