Hafsanur Sancaktutan: Kubilay bana çok değer veriyor

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Hakkında merak edilenleri anlatan ünlü oyuncu “Duygularımı yönetebilmeyi daha yeni öğrenebildim, fevriliğim ve her şeyin en kötüsünün olabileceğine inancımın kırılması yakın zamanda edindiğim bir başarı. Öyle durumlarda önce nefes alıyorum sonra bir gülme geliyor ve ardından olduğum yerden sessizce uzaklaşıyorum. Duygularımın beni değil, benim duygumu yönetebileceğim zaman o ortama geri dönüyorum” dedi.

Sancaktutan meslektaşı Kubilay Aka ile ilişkisi hakkında da konuştu:

“Geçen senenin ilk 7-8 ayı benim için zor geçti; bacağımdan geçirdiğim operasyon, hayatımda giden terslikler derken sonlara doğru her şey toparlandı; hayatıma bana çok değer veren biri girdi, çok sevdiğim bir dizide başroldeyim. Şükrediyorum. O yüzden ‘mucizelere inan’ diyorum.”