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Hadise’ye anne desteği

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#Hadise#Mehmet Dinçerler#Gülnihal Açıkgöz
Hadise’ye anne desteği
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 07:59

MAYIS ayında nikâh masasına oturduğu Mehmet Dinçerler’e boşanma davası açan Hadise’ye zor günlerinde annesi destek olacak.

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Ünlü şarkıcının Belçika’da yaşayan annesi Gülnihal Açıkgöz, boşanma sürecinde kızının yanında olmak için önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelecek. Açıkgöz, Dinçerler’le birlikte yaşadığı evden ayrılıp, evlenmeden önceki eski evine dönen Hadise’nin yanında bir süre kalacak. Gülnihal Açıkgöz’ün, Mehmet Dinçerler’in annesi Nezihe Dinçerler’le de görüşeceği iddialar arasında.

Hadise’ye anne desteği


NELER OLMUŞTU?

Mayıs ayında nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğinde sona gelindi. Ünlü şarkıcı 14 Eylül'de avukatı aracılığı ile Beykoz Adliyesi'ne başvurarak eşine boşanma davası açtı.  

BOŞANMAK İÇİN İSTEDİKLERİ ŞAŞIRTTI

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Hadise ile Mehmet Dinçerler'in avukatları boşanma davası için bir araya geldi.

Mehmet Dinçerler boşanmak için Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı 3 milyonluk yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları istedi.

Hadise’ye anne desteği

O LİSTE ORTAYA ÇIKTI

Basına yansıyan haberlerin ardından Hadise'ye Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğünde takılan takılar merak konusu oldu. Çok geçmeden o liste ortaya çıktı.

2. Sayfa'nın haberine göre; aile arasında gerçekleşen törende Hadise'ye dünyaca ünlü bir markanın 75 bin dolarlık bileziği, 10 tane 5'i 1 yerde, pırlanta kolye, toplam değeri 250 bin TL olan bilezikler takıldı.

Hadise’ye anne desteği

O EV NE OLACAK?

Hadise ve Mehmet Dinçerler nikahın ardından İbrahim Çelikkol'un kirası 50 bin TL olan Riva'daki evinde yaşamaya başlamıştı. Ayrılık kararı sonrası Mehmet Dinçerler evi terk etti. Eşyaların tümünü değiştiremeye hazırlanan Hadise, kira sözleşmesini kendi üstüne aldıktan sonra aynı evde yaşamaya devam edecek.

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Hadise’ye anne desteği

ZARARI 6 MİLYON TL

Hadise, mayıs ayından bu yana 'sanat hayatını kısıtlayıcı tutum ve tavırlar sergilemeye başladı' dediği eşi Mehmet Dinçerler'in iş yoğunluğu nedeniyle İstanbul ve Kıbrıs başta olmak üzere 7 konserini iptal etti. Hadise'nin 4 aylık zararının 6 milyon TL olduğu iddia edildi.

Hadise’ye anne desteği

Yüzünü gizledi

Hadise önceki gün Ulus29 adlı mekândan çıkarken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla eliyle yüzünü gizleyen şarkıcı, boşanma sorularını yanıtsız bıraktı ve Riva’daki evine gitti. (Sayit DURMAZ) 

Hadise’ye anne desteği

Hadise mekân çıkışı eliyle yüzünü gizledi.

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 EROL KÖSE: TÜM PARASI GİDECEKTİ

Erol Köse, Hadise’nin evliliğiyle ilgili dikkat çekici bir iddiada bulundu: “Evlendiklerinde ‘yaz sonu boşanacaklar’ dedim. Nereden mi bildim? Çocuğun yaptığı gizli işi biliyorum. Tanıdıklarım var. İsterse mahkemeye versin. Acun’a (Ilıcalı) aylar önce söyledim, Hadise geç uyandı. Yoksa tüm parası gidecekti ama yine de biraz gitti. Bu arada Hadise’nin düğün ya da fotoğrafını gören var mı? Yok. O da ayrı bir olay, onu da anlatırız.”

Hadise’ye anne desteği

HADİSE: ÇOK YANILMIŞIM

Evlilikteki krizin nedeninin ‘çocuk’ olduğu, Hadise’nin anne olmayı henüz istemediği için eşiyle arasının açıldığı öne sürülmüş, ardından şarkıcının hamile olduğu haberleri çıkmıştı. Hadise, hamilelik iddiasını sosyal medyada yalanlamıştı.
Hadise’nin yakın çevresine Mehmet Dinçerler için “Bu adamla ilgili çok yanılmışım” dediği konuşuluyor. İddiaya göre çift en son Mehmet Dinçerler’in ailesinin evinde bir araya geldi. Ancak barıştırma çabaları sonuç vermedi.

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Hadise’ye anne desteği

 



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#Hadise#Mehmet Dinçerler#Gülnihal Açıkgöz

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