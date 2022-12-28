Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz borçtan icralık oldu

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Hülya Açıkgöz’ün ödeme süresi geçen kredi kartı borcunu ihtarnameye rağmen ödemediğinin anlatıldığı dilekçede, bunun üzerine bankanın 40 bin 233 lira tutarında icra takibi başlattığı belirtildi.

Açıkgöz, bankanın başlattığı icra takibine itiraz edince takip durdu.

Hülya Açıkgöz’le borcunu ödeme hususunda anlaşmaya varamayan banka asıl alacak 34 bin 135 lira üzerinden ‘itirazın iptali’ talepli dava açtı.

İstanbul Tüketici Mahkemesi, 2 yıllık yargılama sonucunda kararını açıkladı.

Bankayı haklı bulan mahkeme, Hülya Açıkgöz’ün İstanbul 27. İcra Müdürlüğü’ne yaptığı itirazın kısmen iptaline karar vererek, 20 bin 171 lira 15 kuruşluk icra takibinin faiziyle devamına hükmetti.

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Mahkeme, bankanın icra inkâr tazminatı talebini ise reddetti.