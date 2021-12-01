Hadise'den trafik kazası açıklaması!

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Şarkıcı Hadise, bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşamaya başlayan ikili, hafta sonu tatil için İzmir-Çeşme'ye gitti.

Dönüşte otomobilin lastiği patladı, Mehmet dinçerler aracın kontrolünü kaybetti. Sağa sola çarparak duran otomobil Hadise ve Mehmet Dinçerler'e büyük panik yaşattı.

Hadise sevgilisinin ve kendisinin son durumunu Twitter'dan duyurdu: "Kimseyi merak ve kaygı içinde bırakmak istemem. Ufak bir kaza atlattık ama çok iyiyiz. Herhangi bir sağlık sorunu yaşamadım. Merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim"