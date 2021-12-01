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Hadise'den trafik kazası açıklaması!

#Hadise#Mehmet Dinçerler#Kaza
Hadiseden trafik kazası açıklaması

Mehmet Dinçerler ile bir süredir aşk yaşayan Hadise, hafta sonu tatil için sevgilisiyle İzmir’e gitmiş çift tatil dönüşü trafik kazası geçirmişti. Sevenlerini korkutan Hadise, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

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Şarkıcı Hadise, bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşamaya başlayan ikili, hafta sonu tatil için İzmir-Çeşme'ye gitti.

Dönüşte otomobilin lastiği patladı, Mehmet dinçerler aracın kontrolünü kaybetti. Sağa sola çarparak duran otomobil Hadise ve Mehmet Dinçerler'e büyük panik yaşattı.

Hadiseden trafik kazası açıklaması

Hadise sevgilisinin ve kendisinin son durumunu Twitter'dan duyurdu: "Kimseyi merak ve kaygı içinde bırakmak istemem. Ufak bir kaza atlattık ama çok iyiyiz. Herhangi bir sağlık sorunu yaşamadım. Merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim"

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