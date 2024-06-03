Hadise'den Kerem Bürsin sorularına yanıt yok: Yaklaşmayın!

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Bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Kerem Bürsin’le Bodrum’daki etkinlikte bir araya gelen Hadise, ünlü oyuncuyla samimi görüntüler verince sosyal medyada gündem olmuştu. Havalimanında şarkıcıya Kerem Bürsin’le ilgili sorular yöneltildi.



Sorulara yanıt vermeyen ve “Kolay gelsin” demekle yetinen Hadise basın mensuplarının ilgisinden rahatsız oldu. Şarkıcı, muhabirleri “Bu kadar yaklaşmayın, istemiyorum” diyerek tersledi.

Kerem Bürsin: Aşk hiç olmadı biz arkadaşız

Kerem Bürsin de Bodrum’dan Hadise’yle aynı gün döndü. Oyuncu, havalimanından ayrılırken objektife yansıdı.

Muhabirler Kerem Bürsin’e “Hadise’yle ilgili haberlerde ‘Bodrum sıcaklarında aşk tekrar alevlendi’ yazıldı, ne söyleyeceksiniz?” sorusunu yöneltti. Şaşkınlıkla “Tekrar mı?” diye soran oyuncu, şöyle konuştu:

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“Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. O uydurulmuş bir şeydi. İyi arkadaşız, o kadar. Bir kadınla bir erkek yan yana gelince hemen böyle yazılmamalı.”



