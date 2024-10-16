Hadise ve Şenol Sönmez aşkından ilk fotoğraf geldi

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BİRLİKTE GELDİLER

“Esas Oğlan” adlı dizide Seda Bakan’la birlikte başrolü üstlenen Hadise’nin, gönlünü projenin yönetmeni Şenol Sönmez’e kaptırdığı konuşuluyordu. Ünlü şarkıcı ile yönetmen, aşk haberlerinin ardından ilk kez önceki akşam birlikte görüntülendi.

AYRI ÇIKTILAR

Hadise, Seda Bakan’ın rol aldığı “Gelin Takımı” filmi için Soho House’da düzenlenen ön izleme etkinliğine Şenol Sönmez’le katıldı. Filmi yan yana izleyen iki isim, birlikte görüntü vermemek için gecenin sonunda mekândan ayrı ayrı çıktı.

SETTE GÜZEL VAKİT GEÇİRDİK

Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Nilperi Şahinkaya, Ecem Erkek’in başrolündeki “Gelin Takımı” 18 Ekim’de vizyonda.

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Bakan, “Romantik komedi tarzında bir film çektik. Sette güzel vakit geçirdik. Bu döneme iyi gelecek bir film yaptık. Çok eğlendik” dedi.

Şahinkaya ise “Flörtöz bir kadını canlandırıyorum. Bu filmde herkes kendinden bir şey bulacak. Müthiş bir arkadaşlık hikayesi” açıklamasını yaptı.

BÜYÜTECEK BİR ŞEY DEĞİL



Hadise ve Murat Boz, gösterimde karşılaştı. Diyarbakır konserinde yüzüne çakmak atılan Boz, “Büyütülecek bir şey değil. Diyarbakır halkına misafirperverliği için teşekkür ederim. Münferit bir olay. Her dakikasından keyif aldığım bir konserdi. Diyarbakır’da konser vermeyi iple çekiyorum” diye konuştu.

İlişkilerin ömrü oluyor



Nilperi Şahinkaya, Emre Yusufi ile ayrılığı hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: “Bazı ilişkilerin ömrü oluyor. Herkese yakışan şekilde bitmesi önemli.”

