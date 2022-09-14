Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı, yoksa her şey reklam mıydı?

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Hadise ve Mehmet Dinçerler geçen mayıs ayında evlenmişti. Çiftin, son günlerde evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edilmişti.

Hadise, konserinde “Küçük Bir Yol” şarkısını seslendirirken ağlamış ve 3 milyon TL değerindeki tektaşını takmamıştı.

Mehmet Dinçerler’in de yeni mağazasının açılışındaki fotoğraflarda evlilik yüzüğünün olmaması fark edilmişti. Konu ile ilgili açıklama yapmayan çiftten Dinçerler’in önceki akşamki sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

Dövmesi ele verdi

Mehmet Dinçerler, aile üyelerinden birinin doğum günü videosunu paylaştı. Videoda arkadan geçen kadının Hadise olduğu iddia edildi.

Kadının dövmesi ve kıyafetinin Hadise ile benzer olması “Barıştılar” yorumlarını beraberinde getirdi.

İş insanı ise paylaşımını kısa sürede sildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ikilinin reklam yaptığını iddia etti. ABD’nin ünlü bir pastanesinin Avrupa’daki ilk şubesini İstanbul’da açan Mehmet Dinçerler’in markasını tanıtmak için bu yola başvurduğu öne sürüldü.

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Hadise makyajsız fotoğrafını aylar önce paylaşmıştı. Dün videoda görünen kadının da aynı kıyafeti giymesi dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.