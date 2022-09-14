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Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı, yoksa her şey reklam mıydı?

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#Hadise#Mehmet Dinçerler#Hadise Dinçerler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 08:39

Evliliklerinde kriz yaşadıkları iddia edilen Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesindeki son gelişme kafaları karıştırdı. Dinçerler’in paylaştığı doğum günü görüntüsündeki bir kadının Hadise olduğu ve çiftin reklam yaptığı öne sürüldü.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler geçen mayıs ayında evlenmişti. Çiftin, son günlerde evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edilmişti.

Hadise, konserinde “Küçük Bir Yol” şarkısını seslendirirken ağlamış ve 3 milyon TL değerindeki tektaşını takmamıştı.

Mehmet Dinçerler’in de yeni mağazasının açılışındaki fotoğraflarda evlilik yüzüğünün olmaması fark edilmişti. Konu ile ilgili açıklama yapmayan çiftten Dinçerler’in önceki akşamki sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

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Hadiseden olay dans Hadi bye bye diyelim
#HADİSE#MEHMET DİNÇERLER
Hadise'den olay dans! 'Hadi bye bye diyelim'Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

Dövmesi ele verdi

Mehmet Dinçerler, aile üyelerinden birinin doğum günü videosunu paylaştı. Videoda arkadan geçen kadının Hadise olduğu iddia edildi.

Kadının dövmesi ve kıyafetinin Hadise ile benzer olması “Barıştılar” yorumlarını beraberinde getirdi.

İş insanı ise paylaşımını kısa sürede sildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ikilinin reklam yaptığını iddia etti. ABD’nin ünlü bir pastanesinin Avrupa’daki ilk şubesini İstanbul’da açan Mehmet Dinçerler’in markasını tanıtmak için bu yola başvurduğu öne sürüldü.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı, yoksa her şey reklam mıydı

 Hadise makyajsız fotoğrafını aylar önce paylaşmıştı. Dün videoda görünen kadının da aynı kıyafeti giymesi dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

 

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#Hadise#Mehmet Dinçerler#Hadise Dinçerler

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