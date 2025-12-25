×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Faiziyle ödeyecek... Hadise ‘Onur’ davasını kazandı!

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Çakar#Hadise#İbrahim Selim İle Bu Gece
Faiziyle ödeyecek... Hadise ‘Onur’ davasını kazandı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 08:12

Şarkıcı Hadise, YouTube kanalı üzerinden kendisi hakkında hakaret içerikli sözler söyleyerek kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla spor yorumcusu Ahmet Çakar’a açtığı davayı kazandı.

Haberin Devamı

İddiaya göre şarkıcı Hadise, 15 Aralık 2024’te YouTube’da yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” isimli programa konuk oldu.

Programda karşılıklı sohbet sırasında Hadise, eski ilişkilerinden ve ayrılma süreçlerinden bahsetti.

Ahmet Çakar da “Çakırkeyf” adlı YouTube programında Hadise’nin bu açıklamaları üzerinden ünlü şarkıcının kişilik haklarına saldırıda bulundu.

Gözden KaçmasınAhmet Çakarın ifadesi ortaya çıktıAhmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktıHaberi görüntüle

Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, “Rencide edici bu yorumlar, iftiralar ve hakaretler nedeniyle müvekkilin itibarı, onuru ve saygınlığı zedelenmiştir. Bu sebeple 50 bin lira manevi tazminatın faiziyle Ahmet Çakar’dan alınarak tarafımıza ödenmesini talep ederiz” denildi.

Faiziyle ödeyecek... Hadise ‘Onur’ davasını kazandı

Haberin Devamı

FAİZİYLE ÖDEYECEK

Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Hadise ile Ahmet Çakar katılmadı. Her iki tarafı da avukatları temsil etti.

Mahkeme, Hadise’nin davasını kabul ederek, Ahmet Çakar’ı 50 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmetti. Ahmet Çakar’ın bu tazminatı, olayın meydana geldiği 15 Aralık 2024’ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Hadise’ye ödemesine karar verdi.

Gözden KaçmasınHadise: Aşk güzel ama bende yokHadise: Aşk güzel ama bende yokHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Çakar#Hadise#İbrahim Selim İle Bu Gece

BAKMADAN GEÇME!