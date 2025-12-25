Faiziyle ödeyecek... Hadise ‘Onur’ davasını kazandı!

Haberin Devamı

İddiaya göre şarkıcı Hadise, 15 Aralık 2024’te YouTube’da yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” isimli programa konuk oldu.



Programda karşılıklı sohbet sırasında Hadise, eski ilişkilerinden ve ayrılma süreçlerinden bahsetti.

Ahmet Çakar da “Çakırkeyf” adlı YouTube programında Hadise’nin bu açıklamaları üzerinden ünlü şarkıcının kişilik haklarına saldırıda bulundu.

Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, “Rencide edici bu yorumlar, iftiralar ve hakaretler nedeniyle müvekkilin itibarı, onuru ve saygınlığı zedelenmiştir. Bu sebeple 50 bin lira manevi tazminatın faiziyle Ahmet Çakar’dan alınarak tarafımıza ödenmesini talep ederiz” denildi.

FAİZİYLE ÖDEYECEK

Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Hadise ile Ahmet Çakar katılmadı. Her iki tarafı da avukatları temsil etti.

Mahkeme, Hadise’nin davasını kabul ederek, Ahmet Çakar’ı 50 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmetti. Ahmet Çakar’ın bu tazminatı, olayın meydana geldiği 15 Aralık 2024’ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Hadise’ye ödemesine karar verdi.